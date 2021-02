Des siestes régulières permettraient d’améliorer sa santé mentale

Selon une nouvelle étude, la pratique de siestes de façon régulière aurait des bénéfices sur nos capacités cognitives.

Pratique souvent oubliée après l’enfance, la sieste est généralement chose commune chez les personnes âgées. Permettant à l’organisme de reprendre des forces, ce court repos est notamment source de bénéfices pour notre santé mentale. C’est en tout cas les découvertes faites lors d’une étude menée par des chercheurs chinois.

Une étude pour déceler les bénéfices de la sieste

Publiée récemment dans General Psychiatry, l’étude chinoise dont nous allons vous parler aujourd’hui a été menée sur deux groupes de participants. Le premier groupe était composé de 1 534 personnes pratiquant une sieste de façon régulière. Le second regroupait 680 personnes n’en faisant pas. En moyenne, ces deux panels avaient un âge de 60 ans et plus et dormaient environ 6,5 heures par nuit. À noter que l’échantillon étudié concernait différents habitants situés aux quatre coins de la Chine. L’objectif premier à travers cette étude était de déceler si la sieste pouvait permettre de réduire les risques de démences ou encore les troubles de la mémoire, voir les pertes de repères.

Une meilleure santé mentale constatée par les chercheurs

Grâce aux résultats obtenus, les chercheurs ont pu remarquer que les participants à l’étude qui prenaient une sieste en journée arrivaient plus facilement à se repérer dans l’espace, à s’exprimer de manière fluide ainsi qu’à entretenir leur mémoire. Autres bienfaits de ce repos régulier, les sujets avaient une meilleure stabilité émotionnelle. On peut ainsi lire en conclusion de cette étude que « Les résultats ont démontré que la sieste de l’après-midi était liée à une meilleure fonction cognitive dans la population vieillissante chinoise. »

Cependant, les chercheurs déclarent à travers leurs résultats que « Les sujets ayant l’habitude de faire la sieste l’après-midi ont également montré un niveau plus élevé de triglycérides que les sujets sans sieste ». Pour rappel, un taux anormal de ces lipides peut augmenter les risques de maladie cardiovasculaire ou de pancréatite.