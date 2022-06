Déshydratation : comment la reconnaître et que faire ?

Eau et sels minéraux sont en déficit dans le corps, c'est la raison pour laquelle les premiers signes ne doivent pas être traités à la légère.

Sachant qu’un corps adulte héberge en moyenne 60% d’eau (un taux à pondérer avec la corpulence et l’âge), un manque de ce principal constituant peut à terme ne plus garantir son bon fonctionnement.

Ainsi, la déshydratation correspond à la non compensation de pertes d’eau, comme à la suite d’un épisode de diarrhée. Rappelons que l’organisme n’est pas en capacité de stocker l’eau en raison de son élimination avec la transpiration, les urines, la respiration. C’est pour cela qu’il est indispensable de compenser ces pertes par des apports via boissons et aliments.

Nourrissons, personnes âgées retenant moins l’eau et le sel, tout comme les personnes atteintes d’un diabète par exemple sont plus à risque.

Déshydratation : de nombreuses causes

Voici les contextes possibles :

diarrhées et vomissements;

des maladies chroniques comme un diabète déséquilibré;

médicaments laxatifs pris en grande quantité;

consommation excessive d’alcool;

épisode de transpiration excessive…

Symptômes de la déshydratation

L’âge va induire des différences dans les signes du manque d’eau et de sels minéraux :

Chez l’adulte et le grand enfant

Les signes qui apparaissent en premier : soif, lèvres sèches, perte de poids minime (- de 5%), fatigue anormale, forces en berne.

On parle de déshydratation grave quand la perte de poids dépasse 5% du poids total. Au-delà de 10%, un fonctionnement satisfaisant des organes vitaux est en péril. Elle est accompagnée de l’un ou l’autre de ces symptômes :

soif intense;

bouche et langue sèches;

yeux enfoncés;

peau sèche et froide, terne;

fièvre;

urines en plus faibles quantités;

céphalées;

vertiges;

malaise, étourdissement;

comportement modifié : agitation ou au contraire apathie…

Chez une personne âgée

Comme les personnes âgées retiennent moins bien l’eau et le sel, et qu’elles sont moins sensibles à la sensation de soif, la déshydratation pourra être suspectée en compagnie de ces signes :

appétit en berne;

fatigue et somnolence anormales;

fièvre légère.

Chez l’enfant de moins de 2 ans

Ici, la perte en eau est rapidement importante (de 10% à 15% du poids total). Il est primordial de remarquer l’un ou l’autre de ces signes :

une apathie inhabituelle, le nourrisson dort beaucoup;

gémissements, difficultés à le sortir du sommeil;

comportement inhabituel;

pâleur, yeux cernés;

respiration rapide;

vomissements continus même avec des solutions de réhydratation orale;

dépression des fontanelles situées sur le dessus du crâne (marquent le creux du doigt).

Les réactions en cas de déshydratation

Si vous reconnaissez les signes d’une déshydratation à un stade grave, contactez sans attendre un service d’urgence (composer le 15 ou le 112). Si un médecin régulateur confirme la gravité de la situation sanitaire, une hospitalisation est nécessaire pour compensation des pertes via perfusion. En ce qui concerne les autres situations :

Déshydratation modérée : adulte et grand enfant

allonger la personne déshydratée et lui enlever ses vêtements;

appliquer des linges humides;

l’éventer;

donner régulièrement à boire, en particulier des boissons avec assez de sucre et de sel (eau sucrée, bouillons de légumes salés).

Déshydratation modérée du nourrisson