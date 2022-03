Désir d’enfant : qu’est-ce que la consultation préconceptionnelle ?

Un projet de grossesse implique le suivi recommandé d'une consultation avec un professionnel de santé.

Prendre rendez-vous avec son médecin traitant, un gynécologue médical / obstétricien, ou encore une sage-femme dans le cadre d’un désir de conception d’enfant est conseillé : c’est la consultation préconceptionnelle.

Quel en est le but ? Débuter et vivre une grossesse dans les meilleures conditions, après un moment privilégié d’échanges destinés à instaurer une certaine sérénité. C’est le moment idéal pour exposer ses craintes et poser les questions les plus essentielles.

Avant le rendez-vous, se munir de tout document de santé utile, qu’il s’agisse du carnet de santé, de radiographies, analyses de sang…

Le déroulement de la consultation préconceptionnelle

Les conditions liées au projet de grossesse

Des questions sur le contexte familial au niveau sanitaire sont posées : antécédents de maladies génétiques, de trisomie 21, ou de malformations, maladies chroniques…

L’échange porte aussi sur la santé du couple, et de la future maman. A-t-elle déjà connu des échecs dans son désir d’enfants (IVG, infertilité, grossesse extra-utérine…) ? A-t-elle subi un acte chirurgical gynécologique (fibrome, kyste ovarien…) ? Certaines habitudes pourraient-elles être modifiées ou supprimées avant toute grossesse (tabac, drogues, surpoids…) ?

Un examen médical

Le médecin ou la sage-femme va aussi procéder à un examen simple : poids, taille, mesure de la tension artérielle, examen gynécologique, évaluation des vaccinations en cours tout comme des potentiels traitements suivis.

Bilan de santé

Ce bilan doit aider à prévenir de potentielles complications pendant la grossesse. Dans ce but :

le groupe sanguin est précisé pour prévenir un risque d’incompatibilité rhésus ;

le fonctionnement des organes est analysé, et de potentielles anomalies recherchées (glycémie,…) ;

une immunité contre certaines maladies infectieuses est aussi recherchée, comme la rubéole, l’hépatite B…

l’existence d’une maladie infectieuse de type VIH, hépatite C, ou syphilis est aussi l’objet d’une recherche.

Des vaccinations à jour

Tétanos, diphtérie, poliomyélite, hépatite B, coqueluche sont autant de pathologies contre lesquelles il convient d’être vaccinée avant un projet de grossesse.

Des maladies virales graves doivent aussi être prévenues pendant la grossesse : rubéole, varicelle, grippe et Covid-19. Pour toutes celles-ci, la vaccination est possible.