Déviation de la cloison nasale : quels sont les symptômes et comment la traiter ?

Déformation de la paroi interne du nez, elle peut accroître la survenu des sinusites, rhinites et autres ronflements.

Dans notre nez, une ossature délimite deux fosses nasales, lesquelles sont séparées par la cloison nasale. Elle est à la fois composée d’os fin à l’arrière, et de cartilage à l’avant.

La déviation de la cloison nasale consiste en la déformation de cette paroi intérieure du nez, que ce soit vers la droite ou la gauche. Elle concernera le cartilage ou les os du nez, voire les deux.

Quelles en sont les causes potentielles ? Il peut s’agir d’une malformation dès la naissance ou qui se manifeste pendant la période de croissance aux alentours de l’adolescence; ou un choc, un traumatisme.

Déviation de la cloison du nez : quelles conséquences ?

Il se peut très bien qu’une déviation ne soit la cause d’aucun symptôme. Cependant, si d’aventure elle gêne la circulation de l’air, elle peut générer des obstructions favorisant les rhinopharyngites et des sinusites. En effet, les nez est en communication avec les sinus et voies respiratoires.

Mais la déviation de la cloison nasale peut aussi être à l’origine de ronflement et d’apnées du sommeil.

Symptômes et diagnostic

L’obstruction induite par la déviation peut donner lieu à :

une gêne de la respiration, comme si notre nez était bouché toujours du même côté ;

une “voix de nez” ;

éternuements et nez qui coule ;

migraine ;

nez qui saigne ;

odorat troublé ;

sinusites et otites ;

ronflements, apnée du sommeil.

Diagnostic de la déviation de la cloison nasale

En cas de suspicion de cette déformation, le médecin traitant aiguillera le patient vers un oto-rhino-laryngologiste (ORL).

Après quelques questions, le spécialiste va effectuer une rhinoscopie sous anesthésie locale pour visualiser l’intérieur du nez à l’aide d’une petite caméra. Si déviation il y a, la déviation sera vite découverte. Et si précision doit être apportée, un scanner pourra être envisagé.

Traitement : la septoplastie

Sans symptôme, la déviation n’aura pas besoin d’être traitée. Seule la sensation de nez bouché pourra faire l’objet d’un décongestionnant.

Seulement, en cas de gêne importante la seule solution consistera en un acte chirurgical appelé septoplastie. Sans qu’il soit besoin de modifier l’aspect de l’appendice nasal, la cloison est remise dans la position qu’elle devrait avoir. Cette opération se déroule sous anesthésie générale et le plus souvent aucune cicatrice extérieure n’est à relever. Le plus souvent encore, le patient est accueilli le matin pour quitter l’établissement dans la journée.

Si cette déviation de la cloison est associée à une déviation du nez, le chirurgien va effectuer une rhinoseptoplastie pour une double correction. Ici, l’aspect du nez, naturellement, sera modifié.