Diabète de type 1 : mise au point d’un traitement oral révolutionnaire

Deux-en-un, ce traitement permettrait aussi de restaurer la fonction pancréatique et de rétablir une fonction immunitaire "normale".

Vers une révolution pour traiter le diabète de type 1 ? Des chercheurs de l’université de Yale aux Etats-Unis ont développé un médicament déjà testé avec succès sur des souris. Alors que la traitement actuel se base sur des injections sous-cutanées d’insuline, ce qui s’avère contraignant, celui-ci est oral et permettrait en outre de rétablir la fonction immunitaire.

Touchant 1 personne diabétique sur 10, ce type de diabète est une maladie auto-immune qui se définit par une absence de sécrétion d’insuline par le pancréas. Cette production insuffisante ou nulle a pour conséquence une hyperglycémie alors que normalement, l’insuline permet de convertir le glucose en énergie.

Les nanoparticules à le rescousse

Au-delà de sa fonction infiniment plus aisée qu’une injection, ce traitement inverse également les effets inflammatoires de la maladie. Tarek Fahmy, professeur de génie biomédical et d’immunobiologie et principal auteur de l’étude, résume : “Il s’agit d’une approche à deux volets. Cela facilite le métabolisme normal et corrige les défauts immunitaires à long terme”.

Dans un premier temps, les chercheurs devaient trouver un moyen d’améliorer l’absorption de l’insuline par l’intestin car sous forme de pilule, elles est détruite dans le système gastro-intestinal avant de parvenir au sang pour remplir sa mission. Il a donc été fait appel à des nanoparticules composées d’acide ursodésoxycholique, laquelle active est un acide biliaire naturel. Une fois polymérisé, l’acide a contribué au rétablissement du métabolisme normal et à la restauration de la fonction immunitaire.

Besoin de poursuivre les études

Bien sûr, il n’ets pas question à ce jour d’annoncer une quelconque date de mise sur le marché. Pour le moment, “Chez les souris, les nanoparticules ont inversé l’inflammation, restauré les fonctions métaboliques et prolongé la survie des animaux”.

Une avancée prometteuse certes mais des études doivent être encore menées pour, cette fois, faire preuve de l’efficacité et de l’innocuité chez l’homme . Cependant, conclut Tarek Fahmy : “J’ai bon espoir que cette technique sera mise à profit pour élaborer des solutions urgentes à des défis actuellement difficiles à relever en matière d’auto-immunité, de cancer, d’allergies et d’infections”.