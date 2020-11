Diabète de type 2 : le régime cétogène serait efficace

Les médicaments ou les piqures des personnes atteintes de diabète de type 2 pourraient devenir obsolètes grâce au régime cétogène.

Des chercheurs se sont penchés sur les possibles effets du régime cétogène sur les personnes atteintes de diabète de type 2. D’ailleurs, il permettrait de supprimer les médicaments aux personnes atteintes de ce diabète.

Le diabète, la bête noire du corps

Pour rappel, le diabète de type 2 devrait atteindre plus de 300 millions de personnes en 2025. Cette maladie est assez courante et parfois négligée par les personnes malades. Le diabète peut provoquer des maladies cardiaques, rénales, neuropathiques, et bien d’autres s’il n’est pas pris à temps.

Cette maladie survient lorsque le corps assimile mal le sucre ingéré. On appelle ça d’hyperglycémie. Il existe deux types de diabète. Le type 1 qui est présent dans 6 % des personnes diabétiques. Le diabète de type 2 est présent sur 92 % des personnes atteintes. Ce régime cétogène devrait donc régler ce souci. Serait-il la clé pour guérir cette maladie ?

Le régime cétogène : c’est quoi ?

Ce régime n’est pas aussi vieux qu’on pourrait le croire. Celui-ci se base sur une alimentation riche en graisses et pauvre en glucide. En d’autres termes, ce régime doit pouvoir réapprendre au corps à assimiler les glucides autrement.

Le régime cétogène consiste à ralentir l’apport en glucide au maximum en mangeant des lipides. Cette solution permet au sucre de s’éliminer plus facilement pour créer une énergie annexe grâce aux corps cétoniques.

Ce modèle de régime a déjà porté ses fruits sans pour autant stopper les médicaments des patients sur le court terme. Néanmoins, à force de persévérances, les médicaments pourraient être retirés.

Ce régime possède deux points forts qui ne sont pas à négliger. Il permet d’avoir une sensation de satiété plus rapide. Votre corps aura l’impression d’avoir assez mangé. De ce fait, celui-ci absorbera le surplus sur vos réserves. Cela provoquera en second plan une perte de poids plus importante.

Guérir naturellement du diabète de type 2

Sur le long terme, le régime cétogène peut porter ses fruits. C’est ce que disent les résultats de cette étude menée par des chercheurs. Afin de maximiser les effets de votre prochain régime, il est conseillé de vous faire suivre par un médecin.