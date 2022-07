Dong de sang : l’EFS déplore un niveau de réserves “historiquement bas”

Pour la deuxième fois de son histoire, l'Etablissement français du sang émet un "bulletin d'urgence vitale".

Mercredi 29 juin, l’Etablissement français du sang (EFS) alertait sur un niveau de réserves de sang “historiquement bas”. Que signifie ce terme, dans ce “bulletin d’urgence vitale” ?

Que ce niveau est insuffisant pour faire face aux demandes estivales : “Une situation critique à la veille des départs en vacances, qui pourrait se révéler dangereuse à court terme pour soigner les patients”, s’inquiète l’EFS. Sans hausse de ce niveau, il lui sera impossible de “fournir les hôpitaux et cliniques en produits sanguins au cours de l’été pour soigner les malades”.

110 000 poches de sang

Concrètement, ce niveau doit être de 110 000 poches de sang à la mi-juillet (à ce jour, moins de 90 000 poches sont stockées). De fait, l’EFS demande à “l’ensemble des citoyens de se mobiliser massivement dans les 10 prochains jours en prenant rendez-vous pour donner leur sang”.

Sophie Reuters, responsable des prélèvements de sang du Bas-Rhin pour l’EFS Grand-Est, a précisé à BFMTV : “Cela signifie qu’on a une situation qui ne s’est jamais présentée ou on a eu depuis récemment des réserves nationales à hauteur de 85 000 poches, au même niveau au mois de février pour la première alerte. Cela ne suffit pas pour qu’on puisse passer l’été de manière sereine (…) Il faut absolument qu’on puisse prélever 30 000 poches supplémentaires, 30 000 dons supplémentaires, sur les 10 jours qui viennent pour attaquer l’été avec des réserves semaines pour les malades dans les hôpitaux”.

Où trouver un point de collecte ?

L’EFS précise en outre que “compte tenu de la situation critique, l’ensemble des donneurs sera accueilli”. En ce qui concerne d’éventuels reports d’opérations, Sophie Reuters ajoute : “Concrètement on va y aller crescendo, on va commencer à regarder les opérations qui sont très consommatrices de transfusions et réévaluer leur urgence et les décaler”.

Une liste des points de collecte est disponible sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application Don de sang. Les modalités y sont bien entendu précisées.