Dormir avec mon bébé : des normes de sécurité à respecter

De plus en plus de mères veulent dormir à côté de leur bébé, pour se sentir plus rassurées. Pour autant, il ne faut pas oublier de respecter certaines règles, pour sa sécurité.

Le cododo est une façon de dormir avec son bébé, qui devient de plus en plus à la mode. Pourtant, c’est une technique déjà pratiquée dans les pays du monde entier, reconnue pour ses nombreux bienfaits. Mais il ne faut pas pour autant oublier les risques pour son bébé.

Les bienfaits

Dormir avec son bébé, est une pratique dans de nombreux pays du monde, qui séduit de plus en plus de mamans.

En effet, c’est rassurant de pouvoir sentir son enfant respirer à côté de soi et de savoir que l’on peut intervenir directement, au moindre problème.

Le cododo apporte de nombreux bienfaits, tels qu’un :

endormissement plus serein pour les parents ;

meilleur sommeil chez les bébés ;

risque réduit de la mort subite du nourrisson.

Pour autant, cette pratique, si elle est mal effectuée, comporte aussi de nombreux risques. En Floride, aux États-Unis, 3 appels ont été donnés aux policiers, afin de signaler des décès dus au cododo.

Les gestes de sécurité à adopter

Face à ces dramatiques accidents, survenus en Floride depuis janvier 2019, il est plus sage de rappeler les règles élémentaires de sécurité.

Afin de pratiquer le cododo sereinement, et sans risque pour bébé, il faut que :

votre enfant dorme sur le dos, sur une surface ferme et propre et la tête dégagée ;

vous ne partagiez pas votre lit avec votre bébé, si vous avez bu de l’alcool, pris des médicaments ou si vous souffrez d’obésité ;

le bébé ne soit jamais laissé sous surveillance ;

bébé ne soit pas placé entre vous et votre conjoint ou entre vous et un mur ;

votre enfant ne soit pas trop couvert ;

Pour dormir avec leur bébé en toute sécurité, certains parents optent pour le matelas posé au sol. Pratique, surtout quand l’enfant commence à se tourner, et qu’il risque de rouler en dehors du matelas.

Sachez également qu’il existe un lit que l’on peut accrocher au lit parental. Le bébé garde son espace de sommeil, mais reste tout près de ses parents, en cas de souci. Il suffit au parent de tendre la main.