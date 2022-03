Dormir avec une lumière même faible ne serait pas bon pour la santé

Pour des scientifiques américains, le risque de développer une maladie cardiaque ou un diabète serait ainsi accru.

Il y a 3 ans, des scientifiques australiens démontraient que la lumière retardait la phase d’endormissement. En 2022, une nouvelle étude révèle que s’endormir avec la lumière de la télévision, ou celle émanant d’un volet ouvert, n’était pas non plus idéal pour la glycémie et le rythme cardiaque.

L’organisme “en état d’alerte”

C’est donc cette fois des chercheurs de la Feinberg School de l’Université Northwestern de Chicago qui alertent cette fois sur le fait que “Même en quantité modeste la lumière augmente la fréquence cardiaque et diminue la sensibilité à l’insuline”. C’est dans la revue PNAS que leurs résultats ont été publiés, avant d’être relayés par le quotidien britannique The Guardian.

Les jeunes hommes en bonne santé qui ont participé à l’étude ont passé deux nuits dans un laboratoire dédié au sommeil. Ils étaient reliés à des appareils de mesure et le Dr Zee, autrice principale de l’étude, explique : “Nous avons enregistré les ondes cérébrales et avons pu dire à quel stade de sommeil se trouvait la personne. Nous avons enregistré leur respiration, leur fréquence cardiaque, leur électrocardiogramme, et nous leur avons également prélevé du sang pour mesurer les niveaux de mélatonine pendant leur sommeil”.

Les conséquences de la lumière sur le sommeil

Ainsi, ils ont pu relever que même très peu de lumière créait un déficit de sommeil à ondes lentes et des mouvements oculaires rapides, qui sont des phases pendant lesquelles les renouvellements des cellules sont particulièrement à l’œuvre. De plus, la fréquence cardiaque était plus importante, les systèmes nerveux sympathique et lymphatique désorientés.

Que préconise alors la spécialiste ? “Commencez à atténuer vos lumières au moins une heure ou deux avant d’aller vous coucher pour préparer votre environnement au sommeil”. Et ce n’est pas tout, car elle indique qu’il faut éviter les lumières situées dans le spectre bleu (smartphones, tablettes…. Tout ce qu’un écran peut projeter) : “Si vous devez avoir une lumière allumée pour des raisons de sécurité, changez la couleur et choisissez des lumières qui ont des tons plus rougeâtres ou brunâtres”.

Jonathan Cedernaes, spécialiste du sommeil au sein de l’Université d’Uppsala en Suède, n’a pas participé à l’étude. Mais au Guardian, il indique ne pas être surpris par ces résultats : “De tels effets ne sont pas surprenants. La lumière est le signal le plus fort envoyé à notre stimulateur circadien qui contrôle les rythmes physiologiques et comportementaux, y compris le métabolisme”. Il recommande également “d’essayer d’avoir un environnement de sommeil aussi sombre que possible”.