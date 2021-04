Dormir moins de 6 heures entre 50 et 70 ans augmenterait les risques de démence

Selon une récente étude, les personnes dormant moins de 6 heures par nuit auraient un risque de démence plus élevé que les autres.

Depuis de nombreuses années, de multiples études mettent en évidence les risques d’un manque de sommeil. Aujourd’hui, de nouveaux travaux publiés dans la revue Nature communications viennent de dévoiler que les personnes dormantes moins de six heures par nuit entre 50 et 70 ans avaient un sur-risque de 30 % de souffrir de démence et d’Alzheimer.

L’importance du sommeil encore une fois mis en avant

A travers cette nouvelle étude, les chercheurs ont décidé d’« étudier le lien entre la durée du sommeil à différents âges, son évolution entre 50 et 70 ans, et le risque de survenue de démence sur une période allant jusqu’en mars 2019 ». Menées par les scientifiques de l’Inserm et de l’université de Paris, en collaboration avec l’Univisity College de Londres (UCL), les recherches ont porté sur 7 959 Britanniques durant une trentaine d’années (entre 1985 et 2015).

Durant cette période, les chercheurs ont demandé à cette cohorte de renseigner à six reprises leur qualité de sommeil. Les participants étaient âgés de 35 à 55 ans au début de l’étude et de 63 à 86 ans à la fin de cette dernière. Lors de ces travaux, plus de la moitié des volontaires étaient équipés la nuit d’une montre avec accéléromètre.

Grâce aux données récoltées, l’étude révèle que plus la durée de sommeil est basse, plus le risque de démence augmentait. Ainsi, les personnes âgées entre 50 et 60 ans dormant moins six heures ou moins par nuit présentaient un risque supérieur de 20 à 40 %. Le sur-risque de démence était de 30 % pour les personnes dormant aussi peu entre 50 et 70 ans. L’Inserm précise que ces résultats ont été précisés chez les sujets « indépendamment de leurs éventuels problèmes de santé cardiovasculaire, métabolique ou mentale, qui constituent des facteurs de risque connus de démence ». Les informations collectées grâce aux montres utilisées confirment ces résultats.