Dormir très longtemps est moins bon pour la santé qu’une bonne nuit de sommeil

Selon une nouvelle étude, le fait de bien dormir serait beaucoup plus important que de dormir trop longtemps.

Dans la vie de tous les jours, le sommeil est un facteur très important pour être en bonne santé mentale et physique. Il est donc primordial de lutter contre l’insomnie à travers diverses pratiques (méditations, arrête des écrans en soirée…) afin de s’endormir rapidement et profiter d’une bonne nuit de sommeil réparatrice. Par le biais d’une étude, publiée dans The Quarterly Journal of Economics, des chercheurs américains du MIT ont d’ailleurs remarqué que dormir plus longtemps n’était pas bénéfique pour notre organisme. Le mieux serait d’avoir une bonne nuit de sommeil.

Bien dormir, mais pas trop longtemps, pour être en pleine forme

Lors de ces travaux, les scientifiques ont suivi 452 travailleurs à faible revenu durant un mois en Inde dans la vie de Chennai. Lors de cette période, les participants ont été équipés d’actigraphes, soit de petits capteurs de mouvement portables permettant de surveiller les cycles de sommeil. Afin d’analyse l’impact d’un sommeil plus long, les chercheurs ont fait dormir les participants durant 27 minutes supplémentaires par jour afin d’observer l’effet de ce rallongement du sommeil sur leurs performances journalières.

Les résultats de cette étude ont ainsi montré que ce temps de sommeil supplémentaire n’a pas résulté en une meilleure productivité au travail, d’un grand sentiment de bien-être ou encore d’une meilleure tension artérielle. Frank Schilbach, auteur de l’étude, déclare ainsi : « À notre grande surprise, ces interventions n’ont eu aucun effet positif sur aucun des résultats que nous avons mesurés ».

Nous apprenons aussi que pour rallonger leur période de sommeil, les participants ont augmenté leur temps au lit de 38 minutes, ce qui souligne des conditions de sommeil difficiles. De plus, les nuits des participants ont été fragmentées avec en moyenne 31 réveils par nuit.

« Un élément clé qui se démarque est que l’efficacité du sommeil était faible. Ils ont extrêmement peu de temps pour ressentir les avantages réparateurs du sommeil profond. La quantité de sommeil a augmenté en raison des interventions, car ils ont passé plus de temps au lit, mais la qualité de leur sommeil n’a pas changé », explique Frank Schilbach.

Les résultats montrent ainsi que dormir plus profondément est plus bénéfique qu’augmenter la quantité de sommeil. Les chercheurs soulignent ainsi que « l’ajout d’un sommeil de mauvaise qualité peut ne pas avoir les avantages qu’une demi-heure de sommeil supplémentaire aurait s’il était de meilleure qualité ».