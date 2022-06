Dos : comment reconnaitre et traiter une scoliose ?

Déviation de la colonne vertébrale, la scoliose apparait le plus souvent à l'enfance et à l'adolescence.

De face, de profil et en transversal, la scoliose est une déviation permanente de la colonne vertébrale. Il ne faut pas la confondre avec l’attitude scoliotique, qui est peut être réduite quand un médecin demande un changement de position, en raison du fait qu’il n’existe pas de rotation des vertèbres.

Causes de la scoliose

Chez l’enfant, l’adolescent

On distingue :

la scoliose idiopathique, dont l’évolution avant la puberté est lente mais plus rapide ensuite. Elle peut être stabilisée quand elle est prise en charge;

la scoliose secondaire, qui se manifeste après une maladie neuro-musculaire ou osseuse. Elle touche dans la plupart des cas des enfants infirmes cérébraux moteurs souffrant de séquelles suivant une naissance difficile.

Chez l’adulte

la scoliose idiopathique est celle de l’enfance qui poursuit son évolution à l’âge adulte;

la scoliose secondaire due là aussi à une maladie neuro-musculaire ou osseuse comme l’ostéoporose;

la scoliose “de novo”, associée à l’âge et résultant d’une dégénérescence des disques intervertébraux et des vertèbres liée à l’âge.

Signes et diagnostic de la scoliose

Il est conseillé, à l’enfance et à l’adolescence, de faire vérifier l’état de son dos une fois par an car en raison de la lente évolution de la scoliose, le sujet ne se plaint pas. Une bonne prise en charge passe en outre par une détection le plus tôt possible.

Le diagnostic passe par un examen complet du dos par le professionnel de santé, qui peut être complété par des radiographies afin de confirmer le diagnostic. De la colonne vertébrale bien sûr, mais aussi et éventuellement de la main et du poignet gauches, du coude chez l’enfant et des radiographies du bassin chez l’adolescent dans le but de déterminer l’âge osseux.

Traitement de la scoliose

Plusieurs spécialistes, outre le médecin traitant, vont être mis à contribution pour la prise en charge du patient atteint de scoliose : pédiatre, chirurgien, rhumatologue, orthoprothésiste, kiné… Le but est de réduire l’aggravation de la déformation du rachis.

Un corset

Quand elle est évolutive, le corset permet de limiter le risque d’aggravation des courbures. Une correction plus efficace sera obtenue si un plâtre est porté avant la pose du corset. Chez un jeune en pleine croissance, il doit être porté au moins 18 heures par jour jusqu’à ce que le squelette ait fini de grandir.

La chirurgie

Si l’orthopédie ne donne pas de résultat satisfaisant, une scoliose sévère pourra être envisagée. Elle va viser à corriger les déformations du rachis par le biais de tiges en métal fixées aux vertèbres. Une greffe osseuse est souvent pratiquée.