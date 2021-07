Douleur à la base du pouce : et si c’était de l’arthrose ?

Confondue souvent avec une tendinite de l’arthrite, la rhizarthrose est à surveiller avec attention.

La rhizarthrose est moins médiatisée que les arthroses du genou ou des cervicales, de la hanche. Mais l’arthrose du pouce n’en est pas pour autant invalidante. Membre les plus touché par ce type de rhumatisme après le genou, toutes les douleurs à la main doivent être surveillées de près.

C’est le cas de celles affectant la base de pouce, et plus précisément le cartilage de l’articulation entre le trapèze (os du poignet), et le premier métacarpe.

Diagnostic de la rhizarthrose

Cette maladie touche en majeure partie les femmes après la ménopause. Il faudra déjà, en cas de douleur, écarter l’hypothèse d’une tendinite. Au départ, cette douleur est furtive, et tout à fait supportable. Mais au fur et à mesure du temps, aidée par les poussées inflammatoires, elle devient chronique et plus difficile à gérer. L’articulation peut même se raidir et se déformer, rendant la gêne très handicapante.

La cause principale de cette maladie est mécanique, et ce sont des gestes et mouvements répétitifs qui sont susceptibles de la causer. Seule une radiographie pourra confirmer le diagnostic, car elles peuvent révéler des ostéophytes ou des petits trous dans le voisinage du cartilage.

Soigner la rhizarthrose

plusieurs types de solutions s’offrent aux personnes souffrant d’arthrose de la base du pouce, suivant l’évolution de la maladie :

la pose d’une orthèse (une attelle semi-rigide) visant à stabiliser l’articulation et empêcher la base du pouce de bouger,

les traitements médicamenteux comme le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens voire les infiltrations de cortisone dans l’articulation. Ici, le but est seulement de soulager, pas de guérir, cela va sans dire,

enfin, et en dernier recours, la chirurgie pourra être envisagée. Deux interventions sont possibles : la trapézectomie, c’est-à-dire le retrait de l’os trapèze, la pose d’une prothèse trapézo-métacarpienne, un peu à l’instar d’une prothèe de hanche.



Prévenir l’arthrose du pouce

Cependant, dans le cas où une personne occupe un poste professionnel pour laquelle il effectue des gestes répétitifs, le médecin du travail doit être alerté. Car la rhizarthrose peut vite s’avérer handicapante, et pas seulement dans le cadre du travail.

Ne pas confondre avec la tendinite de De Quervain

Attention cependant à ne pas confondre cette rhizarthrose avec une tendinite de De Quervain. Le symptôme principal est une vive sensation de douleur du poignet et de la base du pouce, et que les mouvements viennent renforcer. Et la partie du poignet se trouvant dans l’environnement de la base du pouce est elle aussi douloureuse.

La maladie de De Quervain est diagnostiquée quand une sensibilité sur les deux tendons de la base du pouce et du poignet peut être observée, tout comme un gonflement. Les patients doivent plier leur pouce dans leur paume et replier les doigts sur le pouce. Ensuite, le poignet doit être plié du côté opposé au pouce. Si ce simple geste est douloureux du même côté du poignet que le pouce, les personnes sont susceptibles d’être touchées par la maladie de De Quervain peut être évoquée.