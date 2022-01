Douleur au talon : qu’est-ce que la talalgie ?

Cette douleur à l'occasion de la marche ou d'une activité sportive peut être la conséquence de problèmes mécaniques ou d'une maladie.

Une douleur au talon, en position prolongée debout, en marchant ou en faisant du sport ? Il s’agit sans doute d’une talalgie.

Plus précisément, où peut se nicher cette douleur ? Sous le talon, à l’arrière, sur le pourtour ou sur l’intégralité du talon. Tout ce qui constitue cette partie du pied (l’os, appelé calcaneus, les tissus, tendons et nerfs) peut être douloureuse.

Les causes mécaniques de la talalgie

La plupart du temps, la douleur a une cause mécanique. Les voici :

Fascite plantaire ou épine calcanéenne

Des lésions du fascia plantaire, c’est-à-dire le ligament assurant le lien entre orteils et calcanéus, sont souvent la cause des douleurs. Ces sensations sont arrêtées par le repos.

Ces lésions peuvent elles-mêmes avoir plusieurs causes :

un défaut dans l’architecture du pied ;

un pied trop sollicité ;

mouvements trop souvent effectués sur la plante des pieds ;

des chaussures usées ;

le surpoids ou l’obésité.

L’évolution de cette fascite peut être l’épine calcanéenne, à savoir une excroissance qui se forme à l’endroit où le fascia vient rejoindre l’os du talon.

Tendinite du talon d’Achille

C’est à l’arrière du talon que les douleurs surviennent, souvent au début d’un effort ou en pratiquant la course à pied.

Un traumatisme

Une fracture du calcanéus suite à une chute peut occasionner une talalgie. Tout comme une rupture de l’aponévrose plantaire, plus rare lors d’un saut. La fracture de fatigue est aussi une piste possible.

Les causes non mécaniques

Une maladie inflammatoire

Le pied peut apparaître gonflé, et la douleur peut passer d’un pied à l’autre le long de la journée. Il s’agit peut-être d’un signe de la spondylarthrite ankylosante ou d’un rhumatisme.

Les nerfs touchés

Un sciatique de type S1, une neuropathie liée au diabète ou une compression nerveuse peuvent encore expliquer une talalgie.

Les traitements de la talalgie

Quand la cause a été précisée par le médecin, le temps de traiter est arrivé en commençant quoi que soit cette cause par prévenir que la douleur survienne à nouveau (chaussures, posture, poids, etc.).

Localement, le traitement peut être :

un pied laissé au repos ;

un appareil orthipédique sur-mesure ;

un anti-inflammatoire à appliquer localement ;

des séances de kinésithérapie.

Le traitement médicamenteux

Anti-inflammatoires et antalgiques par voie orale, ou traitement de la maladie en cause font partie de l’arsenal médicamenteux.

La chirurgie

Une intervention chirurgicale peut être envisagée au niveau du tendon d’Achille (ou tout autre tendon), l’aponévrose plantaire, le calcanéus ou d’un nerf qui serait comprimé.