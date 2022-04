Douleurs au niveau du thorax : quelles peuvent en être les causes ?

Une douleur thoracique est courante, et surtout dans la très grande majorité de cas, bénigne.

Douleurs au thorax, douleurs thoraciques ou douleurs à la poitrine… Peu importe le terme qu’on leur accole, elles sont toutes associées à la cage thoracique, qui est formée en arrière par les douze vertèbres dorsales, latéralement par les côtes et en avant par le sternum.

Elle contient de nombreux organes, comme la trachée, les bronches et poumons, le cœur et ses vaisseaux artériels et veineux, et l’œsophage. De fait, tout organe peut être suspecté d’être à l’origine de douleurs.

Motif courant de prise en charge médicale, que ce soit en cabinet ou en service hospitalier d’urgences, la douleur thoracique pourra revêtir plusieurs formes : chronique ou soudaine, localisée ou extensive, légère ou intense.

Les causes possibles d’une douleur thoracique

Douleurs intercostales

Ces douleurs concentrées sur la paroi thoracique sont courantes et peuvent provenir :

d’une atteinte articulaire entre les côtes et le sternum ou entre clavicules et sternum, comme avec la spondylarthrite ankylosante ;

de douleurs musculaires de la paroi thoracique ;

d’un zona intercostal ;

ou encore de la fracture d’une côte après un choc.

Douleurs d’origine cardiovasculaire

Il s’agit ici de cas relevant de l’urgence :

infarctus du myocarde, angine de poitrine ;

embolie pulmonaire ;

infection pulmonaire virale comme la grippe, ou bactérienne pour la pneumonie.

Douleurs associées à la digestion

Elles se manifestent en cas de reflux gastro-œsophagien, ou totu simplement d’une digestion qui ne se passe pas comme à l’accoutumée.

Un lien psychologique

Ici, c’est une crise d’angoisse ou une dépression qui peuvent expliquer les douleurs.

Comment déterminer le caractère d’urgence ?

Certains signes doivent alerter sur la nécessité d’une prise en charge médicale urgente :

une douleur soudaine et intense enserrant la poitrine, qui persiste plus de 5 minutes et qu’une période de repos n’élimine pas; et encore, qui irradie mâchoire, bras, dos, cou et abdomen ;

quand la personne semble essoufflée, présente une pâleur inhabituelle, présentant un pouls irrégulier ou rapide, ou encore qui a perdu connaissance.

Ces signes peuvent faire penser à un infarctus ou une embolie pulmonaire, c’est la raison pour laquelle il est urgent de composer un numéro d’urgence médicale (15 ou 112).