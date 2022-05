Douleurs chroniques à l’épaule : causes et traitements

Le plus souvent, les scapulalgies sont la conséquence de lésions des structures voisines de l'articulation.

C’est après 50 ans que la douleur chronique de l’épaule (appelée scapulalgie) apparait le plus souvent. La douleur est qualifiée de chronique quand la sensation dépasse trois mois et récidive.

Elle est souvent associée à d’autres signes tels qu’une raideur, une baisse de la mobilité de l’articulation et une diminution de la force musculaire.

Les lésions à l’origine des douleurs de l’épaule

Dans la grande majorité des cas, car l’arthrose de cette articulation est rare, c’est une lésion associée aux structures autour de l’articulation ostéo-articulaire, plus particulièrement les tendons, qui sont en cause :

tendinite de la coiffe des rotateurs, raison la plus courante;

lésions de type inflammatoire au niveau des gaines des tendons, des enveloppes articulaires ou des bourses séreuses;

rupture plus ou moins totale des tendons.

Différentes causes

Des causes mécaniques

L’exercice de certains métiers demande beaucoup d’efforts à l’épaule. C’est le cas lorsque les bras sont souvent en l’air, qu’ils doivent supporter de lourdes charges…

De même, certains sports exigeant d’armer avant de lancer (comme le handball, volley…) ou à risque de microtraumatismes répétés sont cités parmi les causes.

Facteurs aggravant le risque de lésions

Ils sont deux :

espace insuffisant sous la saillie de l’omoplate visible au sommet de l’épaule (conflit sous-acromial) associé à certaines tendinites;

La dégénérescence des tendons de la coiffe des rotateurs, associée à l’âge (après 40 ans).

Diagnostic de la scapulalgie

Ce sont certains mouvements qui sont à l’origine de la douleur :

élévation du bras vers l’avant,

élévation latérale du bras,

rotation externe du bras (quand on se coiffe par exemple),

rotation interne (passer sa main dans son dos par exemple).

Dans un premier temps, un médecin procède à un examen clinique. Puis, il va prescrire un bilan d’imagerie médicale associant radiographie et échographie. IRM ou arthroIRM, arthroscanner pourront être effectués si une intervention chirurgicale est envisagée.

Traitement de l’épaule douloureuse chronique

Traitement d’ordre général

Voici ce qui est recommandé en première intention :

le plus de repos possible, et cela passe aussi par une mise en repos de l’épaule par la suppression des gestes en cause;

des médicaments : anti-inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques plus ou moins forts;

des infiltrations de corticoïdes;

de la rééducation.

Traitement chirurgical

Quand les médicaments et la rééducation fonctionnelle ont échoué, la chirurgie peut être envisagée. Et surtout quand des ruptures des tendons ou des soucis d’ordre mécanique apparaissent entre tendons de la coiffe et l’acromion (part de l’omoplate).