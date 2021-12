Douleurs chroniques : comment reconnaitre et soulager la fibromyalgie ?

Cette affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes peut vite s'avérer handicapante au quotidien.

Syndrome douloureux chronique diffus d’origine neurologique et se manifestant par des douleurs de tout le corps, la fibromyalgie touche entre 1,5% et 2% de la population, en France. Et entre 80% et 90% des cas concernent des femmes de 30 à 55 ans.

À l’échelle du globe, ce sont les pays occidentaux qui sont les plus concernés.

Fibromyalgie : une cause inconnue mais…

Si la cause de la fibromyalgie n’est pas connue, on sait tout de même que :

Les voies de contrôle de la douleur au niveau du système nerveux central sont altérées, perturbant ainsi la perception de cette douleur en cas de fibromyalgie. Etant donné que les neurotransmetteurs sont aussi déréglés, la sensibilité à la douleur augmenter, de deux ordres :

l’allodynie, qui est est une douleur provoquée par un stimulus qui ne cause habituellement pas de douleur (exemple : être simplement touché) ; l’hyperalgésie, qui se manifeste par une douleur anormalement amplifiée, suscitée par un stimulus douloureux.

D’autres facteurs de nature biologique, psychique ou sociologique interviennent : facteurs prédisposants comme des antécédents de dépression, de maladie,… ; facteurs déclenchants comme un accident, une infection virale, une intervention chirurgicale, une rupture affective,… ; facteurs d’entretien qui vont maintenir les symptômes de la fibromyalgie. Citons le stress, l’anxiété, des inquiétudes,…



D’autres affections associées

Souvent, le syndrome fibromyalgique est associé à d’autres maladies, comme :

des troubles psychologiques : troubles anxieux graves, crises de panique, troubles obsessionnels compulsifs, … ;

le syndrome de l’intestin irritable ;

le syndrome de fatigue chronique ;

le syndrome des jambes sans repos ;

des apnées du sommeil ;

le syndrome de Gougerot-Sjögren, responsable de sécheresse vaginale, buccale ou oculaire.

Quels symptômes ?

D’abord locale, la douleur est susceptible de se diffuser à travers l’organisme. Mais les régions du corps les plus souvent citées concernent le voisinage de la colonne vertébrale comme la nuque, les épaules, le bas du dos, jusqu’aux hanches.

La douleur elle-même va revêtir plusieurs formes. En effet, elle pourra se déplacer, être plus ou moins fluctuante, se manifester par des douleurs soit articulaires, musculaires, tendineuses ou neurologiques.

Traitements de la fibromyalgie

A ce jour, il n’existe pas de médicament ou d’acte chirurgical permettant de l’éradiquer. Cependant, il est possible d’en soulager les symptômes. S’ils vont fluctuer selon les individus, le point commun sera de renouer avec une activité physique régulière, adaptée et pendant au moins une demi-heure chaque jour.

C’est seulement en deuxième intention que les médicaments entreront en jeu. Il s’agira d’antalgiques de niveau II, d’antiépileptiques à visée antalgique ou encore d’antidépresseurs faiblement dosés.

Au-delà d’un médecin généraliste, il pourra être fait appel à un spécialiste (comme un rhumatologue) dans les cas où le patient ne ressentira pas de soulagement malgré les efforts entrepris, et au bout de 6 mois; mais aussi, s’il est rapidement sujet à une perte de capacités à accomplir des tâches quotidiennes.