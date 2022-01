Douleurs de la nuque : quels sont les causes et traitements ?

Les cervicalgies ont de nombreuses causes, et le plus souvent elles disparaissent en quelques jours, voire semaines.

Maux de nuque, torticolis… Les cervicalgies sont les douleurs ressenties à l’arrière du cou. Elle naît au niveau des muscles (c’est le torticolis), des tendons, des ligaments ou des nerfs du cou.

Dans le cas où elle irradier l’épaule, le bras, il s’agit alors d’une névralgie cervicobrachiale.

Les causes des cervicalgies

Trois sortes de douleurs du cou doivent être distinguées :

Cervicalgie non spécifique et torticolis

Ces douleurs ne sont pas issues d’une maladie ou d’un traumatisme, mais plutôt d’une mauvaise position, d’un syndrome anxieux, ou d’une arthrose.

Petit point sur le torticolis : ce phénomène se produit souvent la nuit, et résulte d’une mauvaise position ou d’un mouvement brusque pendant la phase de sommeil. Un ou plusieurs muscles se contractent alors et gênent le mouvement, et la douleur est intense.

Le “coup du lapin”

Ici, un traumatisme est la cause de la douleur. Le cou, à la suite d’un choc, doit fléchir brutalement avant une extension tout aussi rapide.

La cervicalgie liée à une maladie

La douleur au cou est dite symptomatique quand quand une maladie en est la cause. Même si cela est plus rare, une maladie inflammatoire comme la spondylarthrite ankylosante peut être à l’origine. Mais aussi, une tumeur par exemple.

Les symptômes de la cervicalgie

En plus de la douleur, des migraines, vertiges ou une fatigabilité plus importante peuvent être associées. En cas d’accident traumatique au départ, troubles visuels, auditifs sont suscpetibles de survenir.

Traitements des douleurs au cou

Les médicaments

Paracétamol et anti-inflammatoires non stéroïdiens sont proposés dans un premier temps. Ensuite et en cas d’échec, un antalgique peut prendre le relais. Et si des contractures musculaires sont trop douloureuses, place aux myorelaxants !

Collier d’immobilisation

Un collier cervical en mousse pourra être prescrit mais sur une courte période (généralement pas plus de 3 jours) pour éviter un relâchement musculaire.

Séances de kinésithérapie

Au besoin, l’une ou l’autre de ces techniques sera mise en œuvre :