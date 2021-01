Du mal à dormir ? Voici les 5 conseils pour trouver le sommeil

Envie de retrouver le sommeil en quelques minutes ? Quelques-uns de nos conseils pour vous aider à faciliter votre endormissement !

Les troubles du sommeil touchent aujourd’hui de plus en plus de monde. Empêchant de reposer complètement notre corps et notre esprit, ceux-ci ont un impact direct sur notre vie de tous les jours : humeur, performances, fatigue… Afin de vous aider à trouver le sommeil, nous avons répertorié 5 conseils faciles à mettre en place au quotidien.

Comment trouver le sommeil facilement ?

Avec le confinement et les couvre-feux, nos habitudes de vie ont un peu muté et accentué certaines mauvaises habitudes. Il est ainsi possible que vous vous couchiez désormais plus tard ou ayez du mal à trouver le sommeil. Pour faciliter votre mise au repos en fin de journée, appliquez un ou plusieurs de nos conseils.

Dites adieu aux appareils électroniques avant d’aller dormir

Le problème prépondérant des écrans présents sur nos smartphones, ordinateurs ou autres appareils électroniques, c’est la lumière bleue ainsi que les lumières vives. Pour faire simple, ces appareils émettant de la lumière impactent votre rétine et empêchent la sécrétion de mélatonine, soit l’hormone du sommeil. Il est donc important d’arrêter l’usage des écrans une ou deux heures avant d’aller se coucher.

Faites attention à votre alimentation

Deuxième point important : votre alimentation. Certains aliments sont voués à aider votre organisme à dormir. Il est donc conseillé de souper avec des aliments riches en fibres ou en vitamine D tels que les légumes, les fruits, les céréales (lentilles, riz complet, petits pois), les poissons gras, le fromage… Le mieux est tout de même de diner léger le soir avec ses aliments.

Prenez le temps de méditer

Prendre quelques minutes pour soi est un très bon moyen de trouver le sommeil. Afin de faire le vide dans vos pensées, nous vous conseillons de méditer quelques minutes. Si vous ne savez pas comment faire, trouvez une application pour votre téléphone (Petit Bambou, 7Mind, Headspace…) ou cherchez une vidéo sur le sujet sur YouTube.

Ne buvez pas de thé ou de café

Les boissons contenant de la caféine ou de la théine peuvent être vos pires ennemis afin de trouver le sommeil. Ceux-ci ont pour vocation de rallonger le temps d’endormissement, mais aussi de raccourcir le temps de sommeil. Il est ainsi conseillé d’arrêter d’en boire à partir de 16 heures pour le thé et midi pour le café.

Un bon bain chaud

Dernière petite astuce, optez pour un bain chaud afin de facilement trouver le sommeil. Lorsque votre corps baissera en température, cela libèrera de l’hormone du sommeil : la mélatonine.