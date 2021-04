E-cigarette : un enjeu de santé publique chez les jeunes Américains

Aux Etats-Unis, l’utilisation de la cigarette électronique par les jeunes est devenue un enjeu majeur de santé publique.

La cigarette électronique, surnommée e-cigarette, est aujourd’hui de plus en plus adoptée par les consommateurs. A travers une nouvelle enquête menée sur 35 000 adolescents américains, le nombre d’adeptes est considérable. Environ 20 % des lycéens et 5 % des collégiens vapotent en effet régulièrement.

La e-cigarette prend de l’ampleur aux Etats-Unis d’Amérique

Les adolescents sont de plus en plus charmés par la cigarette électronique. Dans une nouvelle enquête nationale sur le tabagisme chez les jeunes (National Youth Tabacoo Surveu) publiée dans le New England Journal of Medicine, nous découvrons que le dispositif est aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique aux Etats-Unis. Cette nouvelle enquête a été réalisée en milieu scolaire au niveau des comtés, des écoles et des salles de classe afin de générer un échantillon erprésentatif des élèves de collèges et de lycées aux Etats-Unis. Entre février et mai 2019, elle a permis de récolter des données sur 19 018 étudiants et 14 531 entre janvier et mars 2020. Suite à cela, les résultats ont démontré que 19,6 % des lycéens et 4,7 % des collégiens ont vapotés au cours des 30 jours précédant l’enquête en 2020, soit respectivement 3,02 millions de lycéens et 550 000 collégiens. Cela représente 1,8 million de consommateurs de e-cigarette qu’en 2019.

Malgré une baisse de la consommation en 2020, une nouvelle tendance inquiétante est apparue. En effet, les jeunes tendent de plus en plus à utiliser des dispositifs comprenant des dosettes ou des cartouches préremplies avec de hauts niveaux de nicotine, tels que celles proposées par l’entreprise Juul. En 2019, 3 % des collégiens avouent ainsi avoir testé ces cigarettes électroniques à dosette, contre 15,2 % en 2020. Même chose chez les lycéens. 2,4 % d’entre eux ont déclaré avoir utilisé ce type de e-cigarette en 2019, contre 26,4 % en 2020. Nous apprenons par la suite que les cigarettes électroniques à cartouche préremplie ou à dosette sont les dispositifs les plus utilisés en 2020 : 1,45 million de lycéens et 220 000 collégiens y ont déjà gouté.