Écouter de la musique avant de dormir serait néfaste pour votre sommeil

Selon une nouvelle étude, l’écoute de musique lors du coucher perturberait le sommeil.

Tout au long de la journée, beaucoup de personnes écoutent de la musique. Certains ont aussi pris l’habitude d’écouter quelques sons pour s’endormir tranquillement et se détendre. Cependant, une récente étude publiée dans Psychological Science vient de prouver que cette pratique ne serait pas très bonne pour notre sommeil.

La musique serait néfaste pour notre sommeil

L’imagerie musicale involontaire, surnommée aussi « ver d’oreille » est un souvenir mentalement persistant se produisant à notre éveil. À travers cette étude, les chercheurs ont découvert que ce processus apparaissait aussi avant de s’endormir. Le Pr Michael Scullin de l’Université Baylor explique ainsi que « notre cerveau continue de traiter la musique même lorsqu’elle ne joue plus, y compris pendant que nous dormons ». Il précise par la suite : « Tout le monde sait que l’écoute de la musique fait du bien. Mais plus vous écoutez de la musique, plus vous avez de chances d’attraper un “ver d’oreille” qui ne part pas au coucher. Lorsque cela se produit, votre sommeil en souffre ». Selon l’étude, les personnes souffrant d’un ver d’oreille sont six fois plus susceptibles d’avoir une mauvaise qualité de sommeil. Nous apprenons aussi que les musiques instrumentales provoquent plus facilement ce phénomène que la musique lyrique.

Pour arriver à cette conclusion, l’étude s’est déroulée en deux étapes. La première était composée de 209 participants. Les chercheurs leur ont demandé de remplir un questionnaire sur leur qualité de sommeil, leurs habitudes d’écoute musicale et la fréquence d’apparition des vers d’oreille. La deuxième partie s’est déroulée sur 50 participants. L’objectif était d’induire chez eux des vers d’oreille afin de déterminer leurs effets sur la qualité de sommeil. Les chercheurs ont ainsi effectué un test « polysomnographie » afin d’enregistrer les ondes cérébrales, la fréquence cardiaque, et la respiration lors de leur sommeil. Avant l’heure du coucher, ces derniers devaient écouter trois chansons entrainantes : « Shake It Off » de Taylor Swift, « Call Me Maybe » de Carly Rae Jepsen et « Don’t Stop Believin » de Journey. Certains pouvaient profiter de la version instrumentale et d’autres de la version originale des musiques.

Les chercheurs expliquent ainsi que « ceux qui ont “attrapé” un ver d’oreille avaient plus de difficulté à s’endormir, plus de réveils nocturnes et passaient plus de temps en sommeil léger ». De plus, le Pr Michael Schullin ajoute : « Tout le monde pensait que la musique améliore leur sommeil, mais nous avons constaté que ceux qui écoutaient plus de musique dormaient moins bien. Ce qui était surprenant, c’est que la musique instrumentale entraine environ deux fois plus de vers d’oreille ».