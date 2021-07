Écrire à la main permettrait d’apprendre plus rapidement à lire

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont prouvé que l’écriture manuscrite permettait d’apprendre plus rapidement et efficacement à lire.

Même si l’utilisation de l’écriture manuscrite est de plus en plus effacée au détriment de l’écriture numérique par le biais d’ordinateurs ou smartphones, écrire à la main semble être toujours aussi important. Une nouvelle étude publiée dans la revue Psychological Science souligne, en effet, que l’écriture manuscrite sera la meilleure façon d’apprendre à lire. Cela permettrait notamment d’augmenter la vitesse et l’efficacité d’apprentissage de la lecture par rapport à l’écriture sur un écran ou par le biais de visionnage de vidéos.

L’écriture manuscrite et ses avantages sur la lecture

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont mené leurs recherches sur 42 volontaires devant apprendre l’alphabet arabe. Trois groupes ont été créés : les écrivains, les dactylographes et les observateurs vidéo. Durant l’expérience, chaque participant a appris les lettres de l’alphabet une par une, mais en regardant des vidéos de leur écriture et en entendant des noms et des sons.

Après avoir été initié à chaque lettre, chaque groupe a appris les éléments précédemment visualisés et entendu de différentes manières. De ce fait, les écrivains devaient copier une lettre avec un stylo et du papier. Les dactylographes sur un papier et le groupe vidéo voyaient un flash d’une lettre à l’écran et devaient dire si c’était la même lettre qu’ils venaient de voir.

Après six séances de ce type, les participants pouvaient reconnaitre les lettres et avaient un taux d’erreur très faible. Cependant, ce niveau d’expertise a été atteint plus rapidement dans le groupe ayant appris l’alphabet arabe par écriture manuscrite. Dès la deuxième séance, ils étaient notamment capables de restituer l’alphabet.

Ils ont ensuite essayé de découvrir quel groupe pouvait être le plus apte à utiliser les lettres apprises dans l’écriture, d’épeler de nouveaux mots ou encore de pouvoir lire des mots inconnus. Encore une fois, le groupe des écrivains était le meilleur. Robert Wiley, auteur de l’étude, explique : « Cela s’explique par le fait que l’écriture manuscrite renforce les leçons visuelles et auditives. Le simple fait d’écrire à la main fournit une expérience perceptivo-motrice qui unifie ce qui est appris sur les lettres – leurs formes, leurs sons et leurs plans moteurs -, ce qui à son tour crée des connaissances plus riches et un véritable apprentissage plus complet ».