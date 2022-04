Eczéma de contact : comment le reconnaître et le traiter ?

Cette inflammation de la peau est la conséquence d'une exposition cutanée à un allergène.

L’eczéma de contact est une maladie inflammatoire cutanée qui résulte de la sensibilisation à un allergène au préalable en contact avec la peau. Même sans terrain favorable à la manifestation d’une allergie, cette réaction est donc susceptible de se produire.

La maladie est à distinguer de l’eczéma atopique, lequel est chronique et concerne plus généralement les enfants et les nourrissons et dans un contexte de terrain atopique familial.

Eczéma de contact : quels symptômes ?

Voici les signes pouvant faire penser à cette maladie :

plaques rouges et sèches à bords irréguliers, accompagnées de démangeaisons intenses ;

puis sur ces plaques, apparition de vésicules emplies d’un liquide clair ;

croûtes sans séquelle après disparition.

C’est d’abord à l’endroit du contact avec l’allergène que débute la maladie, mais celle-ci peut se diffuser à l’ensemble du corps.

Les causes de cet eczéma

La plupart du temps, les allergènes peuvent être de l’une ou l’autre de ces familles :

les vêtements, chaussures, ou encore accessoires en nickel ;

les produits cosmétiques ;

les traitements à appliquer sur la peau ;

les allergènes de type professionnels rencontrés dans les métiers du bâtiment, de la coiffure, de la santé ou de l’horticulture par exemple.

Évolution de l’eczéma de contact

C’est entre 10 et 15 jours après suppression de l’allergène que la maladie se résorbe et disparait. En l’absence de contact persistant, l’eczéma devient chronique et la peau se fissure, au niveau des pieds et mains, et craquèle par ailleurs. Une surinfection découlant du grattage peut se manifester (impétigo).

Traitement de l’eczéma de contact

L’examen médical permettra la plupart du temps de dégager quel allergène est en cause. Dans d’autres cas, c’est un allergologue qui pourra s’en charger via des tests dits “épicutanés”.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la suppression de l’allergène suffit à débuter le chemin vers la guérison.

Localement, ce type un traitement par dermocorticoïde permet de soigner les lésions. En cas de surinfection (impétigo), des antibiotiques sont appelés en renfort.

Que faire soi-même ?

Avant de consulter, voici quelques recommandations :

ne pas appliquer de crème qui n’a pas été prescrite ;

éviter autant que possible de gratter les plaques d’eczéma ;

après une poussée, demander conseil au médecin ou à un pharmacien quant à l’application d’une crème visant à combattre la sécheresse de la peau ;

naturellement, une fois l’allergène démasqué, tout faire pour éviter d’y être exposé.