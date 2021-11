Éducation : C’est quoi la pédagogie Montessori ?

Développée il y a plus de 100 ans par une femme médecin en Italie, cette méthode connait un fort engouement ces dernières années.

En France, environ 200 écoles se revendiquant de la méthode Montessori existent. Dans leur immense majorité de droit privé et en-dehors de tout contrat avec l’Etat, ces écoles connaissent un succès grandissant ces dernières années.

Pourtant, Maria Montessori, femme médecin italienne qui est à l’origine de cette façon d’enseigner (ou plutôt de guider) aux enfants, l’a développée au début du siècle dernier. Avant d’entrer dans plus de précisions, résumons toutefois cette façon d’enseigner en indiquant qu’elle promet à l’enfant de favoriser la confiance en soi, l’autonomie tout en lui permettant d’évoluer à son propre rythme et en liberté.

Maria Montessori : un peu d’Histoire

Maria Montessori naît en 1870 à Chiaravalle, dans la province d’Ancône et dans ce qui s’appelait encore Royaume d’Italie. Après être non sans mal parvenue à intégrer la faculté de médecine de Rome, elle obtient son diplôme en 1896 et devient ainsi l’une des premières femmes diplômées de médecine en Italie. Elle obtient également une licence en biologie, philosophie et psychologie.

Elle s’occupe tout d’abord des enfants mentalement handicapés et elle a rapidement conscience de l’importance du mouvement et du développement sensoriel dans la construction de l’intelligence. En découvrant les différentes phases du développement de l’enfant, elle commence alors à élaborer un matériel pédagogique spécifique pour une population d’enfants sur qui personne à l’époque ne fonde aucun espoir. Pourtant ils obtiennent des résultats remarquables.

Elle ouvre la première Casa dei Bambini (Maison des Enfants) en 1907 à San Lorenzo, banlieue très défavorisée de Rome, où elle accueille des enfants âgés de 3-6 ans.

Enseignement Montessori : les principes

“L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir”. Voici l’un des meilleurs résumés de la méthode Montessori, par sa découvreuse.

Cette pédagogie est une méthode d’éducation dite “ouverte”. Elle se base, pour faire court, sur :

l’observation de l’enfant,

la perception de l’enfant comme étant une personne non seulement digne d’intérêt mais surtout comme l’avenir de la société dans laquelle il vit,

le privilège des activités individuelles sur les activités collectives/

L’auto-discipline

“Éduquer, ce n’est pas dresser”, disait-elle encore. Avec cette méthode, l’enfant est incité à trouver par lui-même où se trouvent les erreurs qu’il pourrait faire pour s’améliorer dans son activité.

Cette auto-discipline est en lien naturel avec la liberté dont l’enfant jouit pour choisir son activité, tant que celle-ci a déjà été supervisée une fois avec l’éducateur(trice). Il a également le droit de parler à voix basse tout comme se déplacer dans les limites imposées par une ambiance suffisamment propice à l’apprentissage.

Le rythme propre à chaque enfant

En partant du principe que tous les enfants ne suivent pas le même rythme, et d’autant plus dans une classe où les âges sont mélangés par tranches d’âges, c’est l’éducateur qui s’adapte et non l’enfant qui court après les autres. Les qualificatifs de “lent” ou “rapide” n’ont pas cours.

Un matériel adapté

Maria Montessori pensait que dans l’objectif que l’enfant s’approprie certains concepts le plus tôt possible, il doit manipuler des objets. Dans ce but, pour l’apprentissage de ce représentent chiffres et nombres, des perles vont servir à compter.

De la même façon, pour la lecture et l’écriture cette fois, des lettres rugueuses lui seront présenté, pour l’aider à se familiariser avec l’alphabet à l’aide de ses sens.