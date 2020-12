Emmanuel Macron, fatigué par la COVID-19

Le président de la République a annoncé par vidéo qu’il se sentait bien et qu’il était stable. Cependant, un de ses proches confie ce samedi 19 décembre, qu'Emmanuel Macron se sentirait fatigué.

Dans une interview pour le journal le Parisien, un proche d’Emmanuel Macron s’exprime sur son état de santé. Le président de la République avait pris la parole via une vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il dit se sentir bien et stable malgré la COVID-19. Contrairement à ce qu’il a dit, un de ses amis le trouve fatigué.

Le chef de l’État en vidéo

L’Élysée avait annoncé qu’Emmanuel Macron avait été testé positif de la COVID-19. Deux jours après cette annonce, c’est le chef de l’État lui-même, via une vidéo où il se filme à Versailles, qui prend la parole afin de rassurer les Français.

Sur cette vidéo, on peut voir le président de la République décrire ses symptômes qui sont :

fatigue ;

maux de tête ;

toux sèche.

Il ajoute qu’il n’est pas plus atteint que des milliers d’autres Français, qui ont ou qui sont encore touchés par ce virus.

De plus, il assure pouvoir continuer ses fonctions, et qu’il se sent stable.

Par ailleurs, les examens cliniques annoncés par le médecin chef de la Présidence se veulent rassurants.

Dans la vidéo, Emmanuel Macron en profite pour recommander la prudence auprès de tous les concitoyens français. Il précise qu’il se montre toujours vigilant et très respectueux des gestes barrières, et qu’un seul oubli ou faux-pas est sûrement responsable de sa contamination.

Il insiste : s’il n’avait pas aussi bien respecté les protocoles mis en place par le gouvernement, il aurait certainement été infecté plus tôt et contaminé plus de personnes autour de lui.

Un proche doute de son état de santé

Malgré des paroles très rassurantes de part et d’autres au sein du gouvernement, un proche d’Emmanuel Macron émet un doute, quant à la santé du chef de l’État.

Lors d’un entretien avec le Parisien, le samedi 19 décembre, celui-ci donne un peu plus de détails.

Il constate en effet que le président de la République tarde à répondre à ses messages, malgré le fait qu’il les lise, ce qui ne lui ressemble pas.

Malgré ce doute, Emmanuel Macron ne délaisse aucune tâche et continue de :