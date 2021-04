En 2020, la Bretagne est la seule région où l’espérance de vie n’a pas baissé en France

L’Insee vient de dévoiler l’évolution de l’espérance de vie, de la mortalité et des naissances en Bretagne.

En 2020, l’espérance de vie a baissé sur l’ensemble de la France à l’exception d’une région : la Bretagne. A travers un nouveau rapport publié par l’Insee, nous apprenons ainsi que l’espérance de vie s’est « stabilisée à 85,4 ans pour les femmes et à 78,8 ans pour les hommes » au sein du territoire breton, contre un recul de 0,3 an pour les femmes et 0,6 an chez les hommes à l’échelle nationale.

Une région moins touchée par la pandémie de Covid-19

Publié le 20 avril, le nouveau rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques souligne que « la Bretagne est la seule région de France métropolitaine où l’espérance de vie ne diminue pas ». Pour ajouter des précisions à ces données, l’Insee ajoute que « l’espérance de vie des Bretonnes dépasse légèrement celle des Françaises (85,3 ans). Celle des Bretons reste inférieure de 0,4 an à celle des Français (79,2 ans) ».

La courbe de la mortalité a tout de même été impactée par le coronavirus dans la région bretonne. « L’épidémie de Covid-19 a modifié la répartition des décès dans l’année. Comparé à 2019, le nombre de défunts augmente de 5,4 % lors de la « première vague » (mars-avril) et de 3,8 % lors de la « deuxième vague » (septembre-décembre) », explique l’Insee. Au total, 35 700 Bretons sont décédés en 2020, soit 500 de plus qu’en 2019.

Du côté des naissances, la crise sanitaire a aussi eu un impact. En effet, une baisse des naissances de 5,2 % a été constatée en Bretagne (-7% en France), soit neuf mois après le début de la pandémie de Covid-19. Sur l’année 2020, la baisse était de 1,2 % dans la région, contre 2,3 % au niveau national. Pour expliquer ce recul de la natalité, l’Insee annonce « une baisse du nombre de femmes en âge de procréer et par une légère diminution du nombre moyen d’enfants par femme ».