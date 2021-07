En 2020, plus de 740 000 cancers été directement liés à la consommation d’alcool

Par le biais d’une nouvelle étude, les chercheurs viennent de constater que près de 4 % des cancers dans le monde en 2020 étaient liés à la consommation d’alcool.

Plusieurs causes peuvent directement être liées au développement d’un cancer. Parmi ces dernières, nous retrouvons l’alcool. Selon une nouvelle étude publiée dans The Lancet Oncology et menée par les chercheurs du Centre de recherche international sur le cancer (CIRC), nous venons d’apprendre que plus de 740 000 cancers avaient été causés par la consommation d’alcool en 2020. Cela représente 4 % des cancers. Globalement, les cas concernés des personnes avec une consommation importante, mais nous pouvons aussi remarquer que 103 000 cas étaient associés à une consommation “modérée”.

L’alcool fait encore des ravages sur la santé

À travers cette nouvelle étude, les chercheurs ont tout d’abord souligné que la part de cancers liés à l’alcool variait grandement en fonction des régions du monde. Peu de cas ont ainsi été constatés dans les pays d’Afrique du Nord ou d’Asie occidentale. Parmi les zones les plus touchées par ce type de cancer, nous retrouvons l’Asie de l’Est, l’Europe centrale ainsi que l’Europe de l’Est.

Harriet Rumgay, membre du CIRC, précise notamment que “les tendances montrent que même si la consommation individuelle d’alcool diminue dans de nombreux pays européens, elle est en augmentation dans les pays asiatiques, comme l’Inde ou la Chine, et en Afrique sub-saharienne”.

Pour entrer encore plus dans les détails, nous apprenons que la Mongolie dispose du taux le plus élevé de cancers liés à l’alcool par rapport à sa population, environ 10 % du total des cancers dans le pays (560 cas). Le Koweït de son côté a un taux inférieur à 100 %. La France de son côté comptabilise 5 % des cas de cancers comme liés à l’alcool ou encore 4 % en Allemagne.

Concernant les personnes touchées, nous apprenons que 77 % des personnes souffrant d’un cancer associé à l’alcool sont des hommes. Pour finir, les chercheurs soulignent que la consommation d’alcool élevée est responsable de 39 % des nouveaux cas de cancer, 14 % pour les consommateurs modérés.