En buvant du café, les consommateurs réduisent le risque de souffrir d’arythmie

À travers une nouvelle étude, des chercheurs ont montré que la consommation de café n’avait pas d’effet sur les problèmes de rythme cardiaque.

Année après année, étude après étude, le café continue de prouver ces bienfaits chez les consommateurs. Durant des années, nous avons cependant entendu que le café ne devait pas être consommé par les personnes souffrant de problèmes de rythmes cardiaques. Par le biais de nouveaux travaux, les chercheurs de l’université de Californie (San Francisco) viennent finalement de conclure que la caféine n’augmentait pas le risque d’arythmie chez la majorité des consommateurs. Cela pourrait même réduire cette pathologie.

Le café permet de réduire le risque d’arythmie

Dans une nouvelle étude publiée le 19 juillet 2021 dans le JAMA Internal Medicine, le Dr Gregory Marcus, chercheur en cardiologie à l’université de Californie et co-auteur de l’étude, explique : “Nous ne voyons aucune preuve de cette recommandation générale d’éviter le café ou la caféine. Il pourrait y avoir des individus pour lesquels la caféine est leur déclencheur, mais je pense que les preuves de plus en plus nombreuses sont que ces cas sont en fait assez rares”. D’après les recherches menées, chaque tasse de café bue quotidiennement permettrait de réduire le risque d’arythmie d’environ 3 %.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données de 386 000 personnes d’une étude de santé britannique à long terme. Durant un suivi de 4 ans et demi, à peu près 17 000 participants ont finalement développé un problème de rythme cardiaque. En analysant ces données, les scientifiques ont conclu que la consommation de caféine autodéclarée par les patients et leurs problèmes de rythme cardiaque anormal n’avait pas de lien entre eux. Cette conclusion est la même en prenant en compte les facteurs génétiques pouvant influencer la façon dont les individus métabolisent la caféine.

Malgré ces constatations, les chercheurs conseillent de ne pas surinterpréter ces résultats. Ils précisent que les avantages protecteurs du café restent faibles concernant l’arythmie et que cela ne doit pas entrainer une trop forte consommation. Dr Zachary Goldberger, professeur de médecine cardiovasculaire à l’Université du Wisconsin-Madison ayant étudié les résultats de cette étude, souligne notamment : “Je pense que l’essentiel, sur la base de ces résultats, est que le café peut ne pas provoquer d’arythmies, mais il ne les protège pas nécessairement non plus”.