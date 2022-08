En Chine, 35 personnes infectées par un nouveau virus

L'inquiétude doit toutefois être mesurée, puisque ces personnes ont été diagnostiquées entre avril 2018 at l'été 2021.

Son nom est Langya-Henipavirus (LayV) et son agent pathogène serait semblable à celui du Covid-19 si l’on en croit une récente étude.

Dimanche 7 août dernier, le directeur adjoint du Centre de contrôle des maladies (CDC) de Taïwan, Chuang Jen-Hsiang que 35 personnes au moins avaient été infectées par ce nouveau virus. Et ce, dans les provinces chinoises de Shendong et du Hunan.

À ce jour, il n’a été recensé aucun cas de transmission entre êtres humains, ni aucun décès. De plus, ces quelques dizaines de cas ont été diagnostiqués entre le printemps 2018 et août 2021.

Ce que l’on en sait à l’heure actuelle ? Les chercheurs estiment que LayV est proche du Sars-CoV-2 du fait de transmission de l’animal à l’homme. En effet, et en partant d’une analyse sur 25 espèces, les scientifiques ont découvert le virus chez la musaraigne dans la plupart des cas.

Le New England Journal of Medecine, en début de semaine, en a dit un peu plus sur les signes induits par l’infection à ce nouveau virus : fièvre intense, toux, fatigue, appétit en berne, baisse du nombre de globules blancs.

Comme son nom complet l’indique (Langya-Henipavirus), il est à classer dans la famille des Henipavirus. Elle compte désormais trois membres, en comptant Hendra et Nipah. L’OMS estime qu’un cas sévère peut être fatal trois fois sur quatre.

A new zoonotic virus called Langya henipavirus (LayV) has been characterised. 35 cases in humans have been found so far in 2 Chinese provinces. The first human infection identified dates back to 2018. Thus, it is not spreading fast in humans.

1/https://t.co/h638Idc8Fe pic.twitter.com/px8cAoJHwm

— Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) August 9, 2022