Enfants : faire des jeux de façon aventureuse est bénéfique pour leur santé mentale

Si la confiance en eux se développe de cette manière, les problèmes de santé mentale sont aussi prévenus.

Des chercheurs de l’université d’Exeter au sud de l’Angleterre estiment que les enfants qui s’adonnent à des jeux “palpitants et excitants” développent moins de signes de dépression ou d’anxiété.

Et si ces activités ludiques comportent une certaine dose d’appréhension et de doute, c’est encore mieux. Les chercheurs ont aussi pu observer un niveau de bonheur plus important que celui relevé pendant la première phase de confinement liée au Covid.

2 500 parents interrogés

Les scientifiques ont posé leurs questions à 2 500 parents d’enfants âgés de 6 à 11 ans, et britanniques, nous apprend PourquoiDocteur?. Des questions relatives aux jeux pratiqués par leurs chères têtes blondes, mais aussi à leur santé mentale générale avant la pandémie et à leur humeur là l’occasion du premier confinement.

Résultat ? Les enfants passant davantage de temps à jouer dehors présentaient moins de “troubles d’internalisation”, regroupant principalement la dépression et l’anxiété en premier lieu mais aussi la tristesse, les problèmes d’alimentation/de poids, les perturbations du sommeil, le manque d’énergie ou encore une moindre estime de soi.

“Le jeu est gratuit, instinctif…”

Helen Dodd, principale auteure de l’étude et psychologue pédiatrique à l’université d’Exeter, résume : “Nous sommes plus que jamais préoccupés par la santé mentale des enfants, et nos résultats démontrent que nous pourrions être en mesure de protéger leur santé mentale en veillant à ce qu’ils aient de nombreuses possibilités de jeux aventureux”.

Selon elle, “C’est une bonne chose, car le jeu est gratuit, instinctif et gratifiant pour les enfants, accessible à tous et ne nécessite pas de compétences particulières”. Elle recommande ainsi “d’investir et de protéger les espaces naturels, les parcs bien conçus et les terrains de jeux d’aventure, afin de soutenir la santé mentale de nos enfants”.