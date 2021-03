Enfants : les horaires de coucher régulier influencent l’indice de masse corporelle

Selon une nouvelle étude, l’IMC des enfants ayant des horaires de coucher irrégulier serait plus élevé.

Afin d’être en bonne santé, il est recommandé d’avoir une alimentation équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain. Outre une activité physique régulière et la consommation d’au moins cinq fruits et légumes par jour, les habitudes de sommeil semblent être un nouveau facteur à prendre en compte. Une nouvelle étude vient en effet de prouver que le sommeil a un impact non négligeable sur l’indice de masse corporelle des enfants.

Une étude fait le lien entre pauvreté et IMC

Publiée dans la revue Annals of Behavioral Medicine, une étude vient de mettre en évidence les bienfaits d’horaires de sommeils réguliers chez les enfants. L’indice de masse corporelle (IMC) constaté par les chercheurs était en effet plus élevé chez les enfants ayant des horaires de coucher irréguliers.

Pour arriver à ces résultats, les recherches ont été menées à Baltimore (États-Unis) auprès de mères de famille et de 207 jeunes enfants. Parmi ce panel, 70% des familles participantes vivaient sous le seuil de pauvreté. Lors de cette étude, l’objectif était d’examiner la relation entre la pauvreté et l’IMC. Pour cela, les individus étudiés portaient un dispositif permettant de mesurer l’activité physique, mais aussi le sommeil. Les mères de famille devaient également remplir un journal alimentaire. Ce dernier était ensuite comparé avec l’indice de saine alimentation.

Des habitudes de sommeil régulières pour un IMC plus sain

Suite à l’étude, les chercheurs ont constaté grâce aux données récoltées que les enfants des familles les plus pauvres avaient globalement des horaires de sommeil plus irréguliers que les autres. Selon les scientifiques, la cause étant que leurs parents doivent souvent cumuler plusieurs emplois, ou qu’ils font partie d’une famille monoparentale par exemple. En découle ainsi un IMC plus élevé pour ces derniers par rapport aux enfants ayant des habitudes de sommeil régulières.

Pr Lauren Covington, principale auteure de l’étude, souligne ainsi « Mettre en place une heure de coucher régulière pourrait être un changement de comportement qu’une famille pourrait éventuellement faire (…) Le simple fait d’avoir une heure de coucher constante peut aider à donner un certain sens de la structure, mais peut aussi avoir de meilleures implications pour la santé et l’IMC ».