Enquête CLCV : tous les aliments végétariens ou végétaliens ne sont pas bons pour la santé

L'association de consommateurs a passé au crible 95 plats à base de végétaux. La grande majorité contiennent au moins un additif, les classant de fait dans la catégorie des aliments ultra-transformés.

L’association de défense des consommateurs et usagers CLCV publie une enquête sur les produits végétariens et vegans vendus en grande distribution. 95 plats à base de végétaux ont été scrutés à la loupe, et la première conclusion est que “Plus de la moitié des produits contiennent de l’eau comme ingrédient principal”, pointe la CLCV.

Eaux, matières grasses, additifs

Et ces 95 aliments contiennent seulement 39% d’ingrédients d’origine végétale en moyenne, le reste étant composé d’eau, de matières grasses et d’additifs : “Nous notons un écart important entre les galettes végétales, qui en contiennent le plus (53%), et les produits panés ou les imitations de viande, qui en contiennent beaucoup moins (respectivement 34% et 30%)”.

80% contiennent au moins un additif

Autre constat : en grande majorité (8 sur 10), ils contiennent au moins un additif et sont donc considérés comme des aliments ultra-transformés. Les experts précisent que “La catégorie des imitations viande est la moins bonne, avec en moyenne près de 2 additifs par produit, suivie des produits panés et des galettes végétales”. L’association recommande aux industriels et distributeurs à s’engager “dans la démarche du Nutri-Score, et plus particulièrement les enseignes spécialisées bio qui sont à la traîne”, tout comme “à améliorer les recettes des produits d’origine végétale en réduisant au maximum l’utilisation d’additifs et d’arômes”. Enfin, elle appelle de ses voeux “la création d’un label officiel reconnu par l’État pour apporter une information fiable et claire au consommateur”.