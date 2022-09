Enquête “Les Français(es) sont-ils propres ?”

L'Ifop a tenu à savoir si la réputation française de saleté à l'échelle européenne était toujours d'actualité.

C’est la bien triste réalité : les Français(e)s trainent la réputation d’être sales. Cependant, une enquête conduite par l’Ifop* auprès de publics européens révèle que nous sommes loin d’être les pires élèves en matière d’hygiène à l’échelle continentale.

Quelle fréquence pour la toilette ?

Ainsi, il apparaît que 3 Français(e)s sur 4 (76%) disent pratiquer une toilette complète “au moins une fois par jour”. Un taux qui fond à 53% pour les Italiens et Italiennes.

Mais attention avant d’en tirer une conclusion négative ! Car François Kraus, directeur du pôle politique de l’Ifop, explique que ce moindre taux relève plutôt “d’une pratique plus large de la toilette ‘partielle’, et, dans une moindre mesure, d’un recours moins fréquent au bain”.

Une différence selon le sexe ?

Oui, les Françaises sont plus propres que les hommes : 8 sur 10 disent se laver tous les jours en 2022, contre 73% des hommes.

Quid de l’hygiène vestimentaire ? En revanche à ce sujet, notre réputation n’ets pas usurpée puisque 73 % des hommes français reconnaissent en changer régulièrement, contre 82 % en Espagne, 77 % en Allemagne, 77 % en Italie et 75 % au Royaume-Uni.

Un choc de générations

Mais ce sont les ses seniors qui semblent être moins stricts dans ce domaine. En effet, 39 % des Européens de plus de 70 ans ne changent pas de caleçons quotidiennement, 2 fois plus que le taux observé parmi les jeunes de moins de 25 ans (20 %).

Une dégradation avec les confinements ?

Les auteurs de l’étude, réalisée à la demande d’une plateforme web érotique, observent encore :

Le repli social lié au confinement s’est accompagné – notamment chez les personnes isolées – d’une dégradation relative de l’hygiène corporelle et vestimentaire, confirmant l’hypothèse selon laquelle la gestion de son niveau de propreté reste déterminée par la prise en compte du regard d’autrui sur son apparence corporelle.

Un comportement passager même si en avril 2020, 61 % des hommes indiquaient se laver chaque jour, contre 71 % juste avant le début de la pandémie. Même tendance parmi les femmes (74 % pendant le confinement, 81 % avant le confinement).

Etude @IfopOpinion : Les Français sont-ils vraiment les plus sales d'Europe ? Pour la 1ère fois, une étude comparant l'hygiène corporelle et vestimentaire en vogue dans les principaux pays euro. montre que les clichés sur leur manque de propreté sont pour beaucoup injustifiés pic.twitter.com/NPoiBSBeyT — Ifop Opinion (@IfopOpinion) August 30, 2022

*Étude Ifop pour XloveCam réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 21 au 27 juin 2022 auprès d’un échantillon de 5 039 personnes représentatif de la population de l’Italie, l’Espagne, la France, l’Allemagne et Royaume-Uni âgée de 18 ans et plus.