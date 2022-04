Entorse de la cheville : comment la reconnaître et la soigner ?

C'est une torsion du pied qui occasionne ce type de lésion ligamentaire.

L’entorse de la cheville est un étirement d’un ou plusieurs ligaments de cette articulation. Sa sévérité varie, pouvant aller de la simple distension à la rupture.

Pour rappel, la cheville est elle-même formée de trois articulations situées entre les os de la jambe et l’astragale, un os situé au sommet du pied. Des ligaments assurent sa stabilité : le ligament latéral externe, le latéral interne et les ligaments tibiofibulaires.

L’entorse de la cheville est généralement la conséquence d’une torsion du pied vers le dedans après un faux pas et ce mouvement va toucher de 1 à 3 faisceaux du ligament latéral externe. Sans fracture, il s’agit de la forme la plus répandue d’entorse (9 cas sur 10).

Entorse de cheville : facteurs de risque

Voici ce qui peut la favoriser :

un sport de contact et de pivot, nécessitant de brusques changements de direction comme le tennis ;

marcher sur un terrain accidenté (forêt par exemple ) ou en mauvais état ;

des chaussettes instables inadaptées à l’activité ou trop usées ;

anomalie de la statique du pied ;

troubles de la coordination des mouvements.

Les différentes entorses de cheville

Quant aux différents stades de gravité :

Entorse bénigne

Un des faisceaux du ligament latéral externe est étiré, non rompu et ne présente aucun arrachement. Douleurs et les gonflements vont varier tout en demeurant modérés. ,Enfin, l’articulation est toujours mobile.

Entorse moyenne

Dans ce cas, 2 à 3 faisceaux du ligament latéral externe sont rompus, la douleur est intense. La mobilité de l’articulation est temporairement ou complètement marquée,

Entorse grave

La rupture de deux ou trois des faisceaux du ligament latéral externe est ici totale. La douleur est immédiate et violente, l’instabilité de la cheville est marquée, la mobilité temporairement perdue et quasi complète. Un gonflement avec une ecchymose diffus de la partie externe de la cheville et une douleur prononcée à la pression en sont les autres signes.

Quand consulter ?

Il faut consulter si :

la douleur est si intense que vous êtes proche de vous évanouir ;

un claquement ou craquement est entendu ;

un gonflement apparaît près de la malléole externe au bout de quelques minutes ;

des difficultés à marcher surviennent, que l’appui sur le pied est impossible.

Le traitement de l’entorse

Traitement médical et rééducation

contention par le biais d’une chevillère élastique, adhésive ou une orthèse (attelle)

antalgiques ou anti-inflammatoires non stéroïdiens pour lutter contre la douleur ;

rééducation fonctionnelle par des séances de kinésithérapie.

Traitement selon le diagnostic

Selon la gravité de le blessure :