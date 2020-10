Entre 3 et 5 tasses de café par jour seraient bénéfiques pour la santé

Une étude vient d’analyser un groupement de publications scientifiques autour des effets de la consommation du café sur le corps humain.

Le nombre d’études sur le café pullule et intéresse beaucoup de scientifiques. Pendant que certains découvrez des effets positifs, d’autres trouvent du négatif dans cette boisson populaire. Face à un tel amas d’informations, une étude parue dans le New England Journal of Medecine fait le point sur les bénéfices du café sur notre santé.

Café, une consommation maximum de 3 à 5 tasses par jour

Relayée récemment par le Parisien, l’étude se concentre sur 96 parutions scientifiques autour d’une de nos boissons préférées : le café. Pour commencer, les premiers bienfaits constatés par les chercheurs sont décelés lorsqu’un individu boit entre 3 et 5 tasses de café par jour, soit environ 400mg de caféine. On observe ainsi sur la santé une réduction de la fatigue, une diminution du temps de réaction ainsi qu’une augmentation de la vigilance. Les effets naturels que tout bon consommateur connait et remarque.

D’après cette étude, la consommation régulière de café permettrait aussi de réduire les risques d’apparition de certains cancers (prostate, sein et mélanome). Pendant longtemps, le café était jugé comme une boisson aggravant les risques de maladies cardiovasculaires, les chercheurs déclarent cependant que « des preuves de ses bénéfices pour la santé sont apparues. Cela tient en particulier aux centaines de substances actives sur le plan biochimique contenues dans la caféine, comme les polyphénols. Ces composants sont bons pour notre métabolisme ».

Une boisson nocive à forte dose

Cependant, tout n’est bien évidemment pas rose. Ainsi, les investigateurs de cette étude déclarent qu’à partir de 6 cafés par jour « la caféine provoque de l’anxiété, de la nervosité, une excitation excessive, voire une agitation psycho-motrice ». Poussée à son extrême, la consommation de 20 cafés par jour, soit 1,2 g de caféine, devient toxique pour la santé de notre métabolisme. En effet, taux d’adrénaline, pression sanguine et rythme cardiaque augmentent, ce qui est très néfaste pour le cœur.