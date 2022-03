Énurésie de l’enfant : que faire en cas de “pipi au lit” ?

Cette émission d'urine non maîtrisée peut être expliquée par plusieurs facteurs.

Le “pipi au lit” a un nom plus scientifique l’énurésie. Il s’agit d’une miction répétée, non voulue, non contrôlable et inconsciente qui survient la plupart du temps la nuit. Pendant son sommeil, l’enfant urine ainsi complètement, sans en avoir conscience.

C’est vers 5 ans, quand le contrôle des sphincters est acquis, que l’énurésie se manifeste et il convient de rappeler ici que la vessie est en état normal de fonctionnement.

Si cette phase passe d’elle-même dans l’immense majorité des cas, elle est néanmoins susceptible de baisse de l’estime de soi et de troubles au sein de l’entourage proche.

Elle concerne de moins en moins d’enfants selon les tranches d’âge : 49 % des 3-4 ans,

11% des 5-7 ans, 2-3 % à l’adolescence.

Différents types d’énurésie

Il faut distinguer :

L’énurésie dite primaire, lorsqu’elle n’est pas précédée par une période où l’enfant a été propre pendant au moins 6 mois (au moins 75 %des cas d’énurésie) ;

L’énurésie secondaire quand il y a eu une période d’au moins 6 mois pendant laquelle l’enfant a été propre (se manifeste vers 5, 7 ans).

Les causes de l’énurésie

Énurésie primaire

Les facteurs de sa survenue :

retard dans le processus naturel de maturation de la vessie ;

production excessive d’urine pendant la nuit liée à une baisse de production de l’hormone anti-diurétique ;

vessie plus petite que la moyenne ;

facteurs génétiques : d’autres cas dans la famille ascendante ;

difficultés de réveil nocturne : l’enfant se réveille plus difficilement en milieu de nuit ;

facteurs périnataux comme une naissance prématurée ;

trouble avec déficit de l’attention et hyperactivité.

Énurésie secondaire

Il peut d’agir d’un passage régressif ou d’un élément dépressif lié à un événement comme la naissance d’un nouvel enfant, un échec scolaire… Ou encore, être associée à une polyurie et révéler un diabète de type 1.

Conseils en cas d’énurésie

Avant toute consultation médicale, voici comment vous pouvez tenter de régler le souci du “pipi au lit” :

rassurer votre enfant en lui expliquant la situation simplement, en ne le grondant pas et en lui disant que la situation va s’améliorer ;

le faire boire de manière réduite après 18h ;

en fin de journée, ne pas donner de boisson sucrée ou gazeuse, et éviter l’alimentation trop salée ;

lui apprendre à réguler ses mictions en l’incitant à aller fréquemment aux toilettes, en facilitant l’accès par une veilleuse, en lui expliquant qu’il doit se lever quand il ressent une envie d’uriner…

petit à petit, supprimer les couches au moment du coucher, ne pas le réveiller quand VOUS allez le coucher pour l’enjoindre à faire pipi, lui laisser une serviette et un pyjama près du lit s’il se réveille.

Quand consulter ?

Si les troubles surviennent aussi en journée, ou qu’il ressent le besoin de boire et uriner souvent, il faudra consulter. Même constat dans les cas suivants :

les mesures conseillées auparavant ne sont pas couronnées de succès ;

l’énurésie persiste après 6 ans ;

l’estime de soi de l’enfant en pâtit ;

une hyperactivité ou un trouble de l’attention est associé ;

la vie sociale, familiale, est perturbée.