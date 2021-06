Est-ce que le CBD est détectable au test salivaire ? : notre avis

Détection du CBD au test salivaire : selon le mode de consommation

Consommer du CBD, cette molécule qui est devenue célèbre ces dernières années, est possible sous différentes formes, que ce soit par le biais d’une e-cigarette, où le e-liquide contiendra du CBD, ou bien sous forme d’ huile, de fleur de CBD (à fumer), de bonbons ou certaines formes de denrées alimentaires.

En France, la gendarmerie possède des kits permettant de dépister certains stupéfiants en analysant la salive d’un individu, c’est ce qu’on appelle, un test salivaire, cela peut identifier la cocaïne, l’héroïne, l’amphétamine, ainsi que le cannabis en un temps très court.

Peut-on détecter le CBD grâce à un test salivaire ?

Oui et non, et on vous explique pourquoi. D’abord, il faut savoir que le CBD n’est pas une substance recherchée lors d’un test salivaire, ce qu’il faut savoir également, c’est que, la plupart du temps, ces tests se font pendant des contrôles routiers, mais des entreprises aussi, peuvent procéder à ces tests pour assurer la sobriété de leurs employés.

Ne pas confondre CBD et THC

Le CBD est une des substances contenues dans le cannabis, c’est le cannabidiol, le THC, Tétrahydrocannabinol l’est également. La consommation du premier (CBD) n’est pas illégale en France contrairement au deuxième (THC). Le CBD représente un danger lors de la conduite d’un véhicule selon son mode de consommation et d’administration.

Le CBD à côté du THC, qui lui, provoque des effets psychoactifs, n’est pas détectable par le test salivaire dont disposent les forces de l’ordre, cependant, il existe un cas particulier où cela est possible, et c’est en fumant des fleurs de CBD qui ont un taux élevé de THC.

Le pourcentage maximal de THC contenu dans le CBD, non interdit à la consommation, est de 0,2 %. Au-delà de cette valeur, non seulement, vous serez positif au test, mais vous risquez des amendes conséquentes jusqu’à la prison ferme :

L’amende peut s’élever jusqu’au montant de 4500 €.

Une durée de 2 ans de prison .

. En plus, de perdre des points sur le permis, voire, le risque d’annulation du permis de conduire.

Produits à base de CBD à consommer pour éviter une positivité au test salivaire

Différentes façons sont possibles pour la consommation du CBD, comme mentionnées plus haut, il y a l’e-cigarette (CBD dans le e-liquide), les fleurs de CBD (à fumer ou pour infusion), l’huile de CBD, la résine ou encore les pastilles de CBD.

C’est en fonction de la manière dont vous allez vous administrer le CBD qui va augmenter ou diminuer le risque de positivité au test salivaire.

La façon susceptible de mener à un test salivaire positif est l’infusion des fleurs de CBD, un fait connu, mais généralement ignoré. Certes, les fleurs de CBD contiennent tout le temps un taux de THC inférieur à 0,2%, mais le produit prêt à consommer (final) peut en contenir plus comparé aux huiles et aux pastilles ou même les capsules. Il est important de savoir choisir les produits que l’on consomme et préférable de consommer le CBD sous forme d’huile.

En ce qui concerne la cigarette électronique, vapoter du e-liquide au CBD est devenu tendance. Il est courant d’entendre que le vapotage de CBD est sans risques cependant, ce vapotage engendre la somnolence pour certains et le fait de conduire juste après représente un danger pour vous et les personnes autour de vous.

Soyez responsables et faites attention.

Consommer du CBD sans la prescription d’un médecin, reste une liberté pour chacun, mais cela peut représenter un danger, comme dit dans le paragraphe précédent, la somnolence peut être provoquée par cette consommation, certes pas pour tout le monde, mais il est important de connaître les effets du CBD sur soi lors des premières fois de sa consommation afin de se protéger et ne pas nuire à autrui également, surtout lors de la conduite d’une voiture. Le CBD est connu pour avoir un effet relaxant sur son consommateur, et donc conduire un véhicule, que ce soit une moto ou une voiture, quelques instants après sa consommation peut s’avérer dangereux.

Afin de mieux vous sensibiliser, il est important de rappeler les effets secondaires non désirés lors de la consommation du CBD et qui sont :