Est-ce que les bijoux magnétique ont un effet antidouleur ?

Un nouveau modèle d’accessoire, doubles fonctions, est aujourd’hui disponible. Il permet non seulement de vous sublimer et d’habiller votre tenue.

Mais en plus de cela, il a de nombreuses vertus thérapeutiques sur l’organisme. Ce sont les bijoux magnétiques. Il faut savoir que la magnétothérapie n’est pas une découverte récente. En effet, plusieurs études affirment que ces derniers permettent de reconstituer l’équilibre électromagnétique de son porteur et d’améliorer considérablement son bien-être. Dans cet article, vous retrouverez les bienfaits des bijoux magnétiques et leur influence sur la douleur.

Présentation des bijoux magnétiques

En aspect extérieur, ils ressemblent à n’importe quel bijou, mais ceux-ci ont de nombreux aimants néodymes encastrés sur sa surface, ainsi que :

des éléments de germanium ;

des infrarouges lointains ;

des ions négatifs ;

de l’hématite ;

de la pierre d’énergie ;

de tourmaline.

C’est d’ailleurs l’ensemble de ses composants qui lui offrent sa capacité à stimuler l’énergie ou encore à apporter un effet de relaxation.

L’effet antidouleur des bijoux magnétique

Les bijoux magnétiques ont une influence directe sur la circulation sanguine par la création d’un champ magnétique. Certains composants du bijou permettent d’apporter de la chaleur au sang. C’est d’ailleurs le cas de la pierre d’énergie 38 par exemple. Cette action permet une meilleure irrigation des organes ainsi que des cellules. Provoquant par la suite une régénération plus rapide. Ajoutez à cela, l’effet de vitalité que permet le germanium sur les diverses cellules. Et grâce à l’amplification de l’approvisionnement en oxygène généré par les ions négatifs, l’oxydation est limitée et les cellules se régénèrent rapidement.

De ce fait, grâce à la combinaison de l’ensemble de ces éléments, il sera possible d’atteindre un équilibre physiologique plus pondéré. Mais aussi, se doter d’aptitudes anti-inflammatoires raffermit. En outre, les bijoux magnétiques permettent d’abaisser considérablement les douleurs tendineuses, articulaires et musculaires. Il faut ajouter à cela qu’elle a un effet considérable sur la réduction du stress ainsi que de l’anxiété. Ce qui vous permettra non seulement de retrouver un sommeil plus harmonieux, mais vous pourrez aussi passer des journées plus détendues, grâce à la sensation de bien-être qu’il procure.