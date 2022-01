Est-ce qu’il est obligatoire de souscrire à une assurance pour un vélo électrique ?

La tendance s’est aujourd’hui tournée vers les moyens de transports qui permettent de protéger l’environnement contre les émanations des gaz à effet de serre. Parmi les moyens qui permettent un déplacement sans pollution, il y a le vélo électrique.

Son utilisation est de plus en plus répandue en France. Surtout avec la mise en place d’aides, pour son acquisition, au niveau des métropoles. Cet article vous dévoile la réglementation concernant l’assurance pour le vélo électrique.

Qu’est-ce que la loi considère comme vélo électrique ?

Avant de vous communiquer ce que dit la loi française au sujet des assurances concernant le vélo électrique, il est d’abord important de comprendre ce qu’il les caractérise. En effet, un vélo électrique est un moyen de transport qui dispose d’un moteur dont le fonctionnement n’est possible qu’en activant les pédales. Ajouter à cela qu’il est muni d’une assistance électrique. Toutefois, cette dernière s’interrompt immédiatement en freinant. Ou quand la vitesse est supérieure ou égale à 25 kilomètres par heure. Enfin, on considère un vélo comme étant un électrique et non un speed bike, lorsque le moteur a une puissance inférieure à 250 W.

L’obligation de l’assurance pour vélo électrique

De but en blanc, l’assurance pour un vélo électrique n’est pas une obligation s’il correspond aux critères indiqués précédemment. Face à cela, si l’assistance électrique ne se coupe pas après les 25 km par heure, l’assurance est obligatoire et si elle est supérieure ou égale à 45 km par heure, celui-ci n’est plus un vélo électrique. Mais selon la loi, c’est un cyclomoteur et ce dernier doit obligatoirement avoir une assurance.

Toutefois, il faut savoir que même si l’assurance est facultative, elle est recommandée. Surtout dans le cas de la garantie contre le vol. En effet, c’est un moyen de transport qui est très convoité. En outre, il est aussi conseillé de prendre une assurance incendie. Elle est assez importante, car les vélos électriques sont dotés d’un circuit électrique ainsi que d’une batterie. Face à cela, un dysfonctionnement au niveau de ce dernier engendre le déclenchement d’une étincelle qui pourrait conduire à un feu.