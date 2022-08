Et si un simple zona pouvait déclencher la maladie d’Alzheimer ?

Une étude suggère que des virus de la famille des herpès seraient en état de veille dans le cerveau, et réveillés par des facteurs encore mal définis.

C’est généralement après 65 ans que la maladie d’Alzheimer survient. Et les contours de ses causes ne sont pas encore bien définis. Si la présence de plaque amyloïdes, le rôle de la protéine Tau dans les neurones sont des faits admis par la majorité de la communauté scientifique, des facteurs génétiques sont aussi évoqués.

Mais aussi, la participation de certains virus. Ainsi, des scientifiques de l’université de Tufts dans le Massachusetts ont voulu ajouter leur pierre à l’édifice d’une hypothèse virale de l’apparition de la maladie neurodégénérative.

Un virus dormant au niveau du cerveau

Qu’énonce cette hypothèse ? Futura Sciences nous rappelle qu’elle consiste en l’existence d’un virus dormant dans le cerveau, plutôt un herpès virus 1 ou HSV-1. Ce virus serait ensuite “réveillé” sans que cet éveil soit clairement déterminé, et qu’il entraîne l’apparition des symptômes de la maladie.

Dana Cairns, principale autrice des résultats de l’étude présentés dans Journal of Alzheimer’s Disease, résume : “Nos résultats suggèrent une voie qui conduit à la maladie d’Alzheimer, causée par une infection au virus VZV qui déclenche une inflammation réveillant le virus HSV-1 dans le cerveau”. Le VZV (virus de la varicelle-zona) est très courant et est à l’origine de la varicelle et du zona.

Des cellules souches infectées

Afin de parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont infecté des cellules souches de neurones avec les virus en question et sont partis à la recherche de marqueurs caractéristiques de la maladie comme les plaques amyloïdes et les agrégats Tau, la gliose l’inflammation des neurones. Ce qu’ils ont découvert, c’est que le virus VZV ne conduit pas par sa seule présence à la formation de plaques amyloïdes et d’agrégats Tau, seulement l’inflammation et la gliose. Mais aussi, que l’infection de cellules par le VZV réveille le HSV-1 : “C’est un double coup de poing de deux virus qui sont très courants et généralement inoffensifs, mais les études de laboratoire suggèrent que si une nouvelle exposition au VZV réveille le HSV-1 dormant, il pourrait causer des problèmes”.

Pour autant, un lien de cause à effet ne peut être à ce stade imposé avec l’évidence nécessaire. Cependant, l’infection virale pourrait être un facteur parmi d’autres à considérer dans la maladie d’Alzheimer.