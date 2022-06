États-Unis : 5,2 millions de dollars à une femme ayant attrapé une IST dans une voiture

Ayant selon elle contracté une infection sexuellement transmissible lors de rapports non protégés dans la voiture de son partenaire, elle avait réclamé près du double à l'assureur de l'homme.

Une femme ayant affirmé avoir contracté une infection sexuellement transmissible (IST) après des rapports non protégés dans le véhicule de son partenaire a obtenu 5,2 millions de dollars de dommages et intérêts de la part de l’assureur de la voiture en question.

C’est en 2021 qu’elle avait porté plainte dans l’Etat du Missouri, après cet infection au papillomavirus (HPV) en 2017.

Près de 10 millions de dollars réclamés

Elle réclamait, au titre des “pertes et blessures”, et principalement pour des “dépenses médicales passées et futures”, pas moins de 9,9 millions de dollars d’indemnités à la compagnie d’assurance GEICO.

Après intervention d’un médiateur, c’est finalement la somme de 5,2 millions de dollars qui lui est octroyée. La cour d’appel du Missouri a confirmé la décision en début de semaine dernière. Un médiateur qui expliquera par la suite : “L’assuré aurait dû mentionner son diagnostic à M.O avant que l’activité sexuelle ait lieu, mais il ne l’a pas fait”. Une décision qui n’a pas manqué de déclencher quolibets et moqueries sur Internet. Même de la part d’Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX en ces termes : “Les demandes d’indemnisation saugrenues de ce type sont en grande partie la raison pour laquelle les assurances automobiles coûtent si cher”.

Les arguments de l’avocat spécialisé

Miguel Custodio, avocat de la plaignante et spécialisé en dommages corporels, pense que cette décision est vouée à faire jurisprudence : “Si vous considérez cela comme une blessure subie dans le véhicule de cette personne, cela relève totalement de ce qu’une compagnie d’assurance serait tenue de payer”.

Selon lui, il est “tout à fait raisonnable de porter plainte contre une compagnie d’assurance pour toute action survenant dans un véhicule à moteur”, au-delà des conséquences corporelles d’un accident de la route.