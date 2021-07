Être riche à 40 ans permettrait de vivre plus vieux selon une nouvelle étude

Avoir un bon capital financier au milieu de sa vie permet de vivre plus longtemps d’après les résultats d’une récente étude américaine.

L’argent ne fait pas le bonheur, mais apparemment, il permettrait de vivre plus vieux. C’est en tout cas ce que vient de souligner une récente étude menée aux États-Unis. Lors de ces travaux, les chercheurs ont, en effet, constaté que les personnes ayant accumulé un capital financier conséquent à la moitié de leur vie avaient tendance à vivre plus longtemps.

Plus de patrimoine financier pour vivre plus vieux

Un groupe de chercheurs de l’université Northwestern (États-Unis) viennent de publier dans la revue JAMA Health Forum les résultats d’une étude menée sur des frères et sœurs. A travers ces recherches, nous apprenons notamment que ceux étant plus riches au milieu de leur vie vivaient plus longtemps.

Afin de parvenir à cette conclusion, les données du projet Midlife in the United States (MIDUS), une étude longitudinale sur le vieillissement ont été utilisés par les chercheurs. Au total, ils ont ainsi sélectionné des informations sur 5 400 frères et sœurs et jumeaux entre 1994-1996 et 2018. Plusieurs sous-ensembles ont d’ailleurs été créés afin de distinguer les facteurs de génétique et de richesse. Après cette étape, les chercheurs ont analysé la valeur financière nette accumulée par les participants en milieu de vie (âge moyen de 46,7 ans) et leur taux de mortalité 24 ans plus tard.

De ce fait, l’étude souligne qu’une valeur nette plus élevée était associée à un risque de mortalité plus faible. Concernant les données relatives aux frères et sœurs ainsi qu’aux jumeaux, les chercheurs expliquent avoir trouvé une association similaire avec une durée de vie plus longue pour le frère, la sœur ou le jumeau ayant le plus d’argent.

Eric Finegood, chercheur postdoctoral à l’Institute for Policy Research de Northwestern, explique ainsi : « L’association au sein de la famille fournit des preuves solides de l’existence d’un lien entre l’accumulation de richesses et l’espérance de vie, car la comparaison des frères et sœurs d’une même famille entre eux permet de contrôler toutes les expériences de vie et la biologie qu’ils partagent ».