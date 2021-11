Étude : l’odeur des bébés rendrait les femmes agressives, pourquoi ?

Elle calmerait en outre les hommes. Telles sont les surprenants résultats d'une étude internationale.

C’est un fait, les bébés ont une odeur particulière. Et on ne parle pas en l’espèce de produits de nettoyage ou servant au bain. Non, ils sécrètent une une substance chimique nommé “hexadécanal” (raccourcie en HEX).

Il y a quelques jours, la revue ScienceAdvances a publié les résultats plutôt insolites d’une étude menée par une équipe composée de scientifiques d’origines israélienne, allemande et japonaise.

Selon eux, cette substance déclencherait de l’agressivité chez les femmes et calmerait au contraire les hommes.

Les deux conclusions de l’étude

Noam Sobel, chercheur de l’Institut national Azrieli d’imagerie et de recherche cérébrale (Israël), rappelle que “Les bébés ne peuvent pas communiquer par le langage, la communication chimique est donc très importante pour eux”. L’étude a ainsi pu déterminer que l’hexadécanal se situe sur le cuir chevelu des bambins.

Autre conclusion, après analyse de l’activité cérébrale de 200 sujets grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle : “L’HEX, semble-t-il, affecte les hommes en ce sens qu’il y a plus de régulation sociale, que leur agressivité est maîtrisée et qu’elle leur sert de signal indiquant ‘calme-toi’; tandis que chez les femmes, la régulation diminue et cela peut être considéré comme un signal indiquant ‘lâche-toi’, résume Eva Mishor qui a dirigé les recherches.

Une odeur essentielle à la survie ?

Comment expliquer ce grand écart ? Les scientifiques avancent le fait, sans pourtant être certains de leur hypothèse, que les nouveaux-nés produisent l’HEX en vue d’améliorer leurs chances de survie. Ce que résume Noam Sobel : “En tant que bébé, il est dans votre intérêt de rendre votre mère plus agressive et de réduire l’agressivité de votre père”.

Et il prend l’exemple de la vie sauvage, au sein de laquelle les animaux mâles ont la fâcheuse tendance de tuer leur progéniture, alors que les mères agressives préfèreront les protéger. En d’autres termes, les bébés animaux seraient en mesure d’améliorer leur chance de survie en influant le comportement des parents.

Les limites de l’étude

Pour autant, si cette théorie semble Cette théorie, si elle semble vraisemblable, reste à démontrer chez l’être humain. Ainsi que le lien de causalité entre HEX et l’activation du gyrus angulaire (la région du cerveau impliquée dans des tâches cognitives complexes).