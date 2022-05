Europe : Surpoids et obésité dans des “proportions épidémiques”

L’Organisation mondiale de la santé s’inquiète d’une “épidémie” de surpoids et d’obésité sur le continent européen. Dans son nouveau rapport sur le sujet, en date d’aujourd’hui, l’OMS affirme qu’aucun pays du continent n’est en mesure de prétendre arrêter cette double progression.

La branche européenne de l’organisation résume ainsi, dans un communiqué : “Les taux de surcharge pondérale et d’obésité ont atteint des proportions épidémiques dans toute la région et continuent de progresser”.

Hans Kluge, à la tête de l’OMS Europe, rappelle que “L’augmentation de l’indice de masse corporelle est un facteur de risque majeur de maladies non transmissibles, notamment les cancers et les maladies cardiovasculaires”. Obésité et surcharge pondérale seraient à l’échelle continentale liées à pas moins de 1,2 millions de décès.

Et 13 cancers différents seraient imputables à l’obésité, pour 200 000 nouveaux cas chaque année, et “Ce chiffre devrait encore augmenter dans les années à venir”. En prenant en compte les données de 2016 (dernières intégralement disponibles), près de 60 % des adultes et près de 30 % des enfants sont en surpoids En Europe. En 1975, seuls 40 % des adultes l’étaient.

L’OMS souhaite que les effets liés à la pandémie de Covid, liées aux habitudes alimentaires et à l’activité physique, soient inversés : “Les interventions politiques qui ciblent les déterminants environnementaux et commerciaux d’une mauvaise alimentation (…) sont susceptibles d’être les plus efficaces pour inverser l’épidémie”.

Autres pistes envisagées : la taxation des boissons sucrées, la subvention des aliments sains, et a contrario, la limitation de la commercialisation d’aliments malsains surtout auprès du public enfantin.

