Existe-il des solutions naturelles pour protéger le bébé contre les piqûres de moustiques ?

L'approche de l'été et des grandes chaleurs est certes synonyme de vacances, détente et plage, mais cela rime aussi avec l'arrivée des moustiques qui est désagréable pour de nombreux français.

En effet, tandis que pour certains, les piqûres de moustiques ne constituent qu’un léger et temporaire désagrément, cela peut être beaucoup plus compliqué pour les personnes qui y sont allergiques ou les personnes vulnérables, à l’image des bébés dont l’immunité n’est pas encore complètement formée. Si vous souhaitez prévenir les piqûres de moustiques qui peuvent arriver à votre bébé cet été en utilisant des solutions 100% naturelles, la suite de cet article va certainement vous intéresser.

Solutions naturelles pour protéger les bébés contre les piqûres de moustiques

Tous les pédiatres et spécialistes en petite enfance vous le diront : il faut éviter autant que possible d’utiliser des produits chimiques (sauf traitements médicamenteux appropriés) sur la peau de votre bébé, et ce, quelle que soit la raison, surtout en ce qui concerne les anti-moustiques industriels qui sont très nocifs pour leur santé.

En effet, du fait de la fragilité et la non-constitution complète de leur système immunitaire, vous devez privilégier avant tout les remèdes naturels pour protéger votre bébé contre les piqûres de moustiques, surtout à l’approche de l’été, et ci-dessous nous allons vous présenter quelques remèdes et conseils de grand-mère efficaces pour protéger votre bébé contre les piqûres de moustiques sans mettre en danger sa santé :

Lotion naturelle composée d’hydrolats ;

Certaines huiles essentielles.

Lotion naturelle composée d’hydrolats

Premier anti-moustique naturel, facile et rapide que vous pouvez faire chez vous, vous aurez besoin de :

10 ml d’hydrolat naturel de laurier ;

10 ml d’hydrolat naturel de géranium ;

10 ml d’hydrolat naturel de lavande ;

Vaporisateur stérilisé et sec.

Mélangez le tout dans le vaporisateur et appliquez la solution obtenue directement sur la peau de votre bébé.

Certaines huiles essentielles

Solution naturelle et efficace contre les moustiques, l’utilisation d’huile essentielle d’eucalyptus ou de lavande représente un excellent propulseur de moustiques naturel pour bébé, toutefois, il est fortement déconseillé de l’appliquer directement sur sa peau au risque de créer des réactions allergiques.