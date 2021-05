Face à la démence, la musique serait bénéfique chez les personnes âgées

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont constaté que la musique pourrait être fortement bénéfique pour les personnes âgées souffrant de démence.

Depuis de nombreuses années, il est prouvé scientifiquement que la musique dispose de multiples bénéfices pour la santé. Pouvant être un réel stimulateur créatif, elle peut aussi améliorer la qualité du sommeil, réduire le stress ou encore aide au développement cognitif des jeunes enfants par exemple. Dans une récente étude publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society, des chercheurs ont même réussi à aider les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs grâce à la musique. Cette dernière a en effet permis d’améliorer le fonctionnement cognitif de seniors souffrant de démence légère, mais a aussi amélioré leur qualité de vie et humeur.

La musique pour lutter contre la démence chez les personnes âgées

Afin d’arriver à démontrer que la musique avait des bénéfices chez les personnes âgées souffrant de démence, les chercheurs ont décidé d’analyser 21 études regroupant 1 472 participants. Neuf études sur 21 ont étudié les effets de la musique sur le fonctionnement cognitif de 495 participants. Ces dernières permettaient ainsi de mettre en valeur les effets positifs de la pratique de la musique chez les personnes âgées souffrant d’un déclin cognitif ou de démence.

De ce fait, les chercheurs ont déterminé que les personnes âgées pourraient bénéficier de de futures interventions musicales définies par des protocoles d’intervention rigoureux. Ils citent par exemple les chorales ou des ateliers de percussions. Les dispositifs de ce genre auraient d’ailleurs l’avantage d’améliorer la qualité de vie et l’humeur.

« Nous sommes ravis de voir ces résultats, car la participation à la musique, comme le fait de chanter dans une chorale ou de jouer dans un cercle de tambours, est une activité sûre et stimulante dont nos recherches montrent qu’elle peut soutenir la cognition à un moment critique pour les personnes âgées confrontées au déclin cognitif », souligne le directeur de l’étude chercheur de l’Université de Pittsburgh Jennie L. Dorris.