Faire des caresses à son chien permet de combattre le stress et améliorer son bien-être

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont constaté que les personnes étant en contact avec un chien avaient un meilleur bien-être.

Parmi les animaux de compagnie les plus représentés dans le monde, nous retrouvons les chiens. D’après une nouvelle étude menée par l’université de Colombie-Britannique Okanagan, faire des caresses et des câlins à son chien permettrait notamment d’améliorer le bien-être psychologique en diminuant le stress.

Les chiens favorisent le bien-être psychologique

Publiée dans la revue Anthrozoös, cette nouvelle étude résulte d’une évaluation de l’état mental de 284 étudiants de premier cycle, avant et après avoir rencontré un chien fait partie d’un programme d’assistance. Dr John-Tyler Binfet, auteur principal de ces recherches, explique notamment : « Un certain nombre d’études ont montré que les interventions assistées par des chiens améliorent considérablement le bien-être des participants, mais peu de recherches ont été menées sur les interactions qui apportent les plus grands bénéfices. Nous savons que passer du temps avec des chiens de thérapie est bénéfique, mais nous ne savions pas pourquoi ».

Afin de mieux comprendre l’influence des interactions avec les chiens sur le bien-être des humains, les participants à l’étude ont été affectés à l’un de ses trois groupes : interaction canine, interaction avec ou sans toucher, rencontre avec un maître-chien (sans le chien de thérapie). Les chercheurs leur ont ensuite demandé d’évaluer leurs sentiments : perception de l’épanouissement, du lien social, de l’affect positif et négation, du stress, de l’intégration dans la communauté du campus, de la solitude ou encore du mal du pays.

Les résultats de l’étude ont ainsi permis de constater que l’ensemble des participants avait connu une amélioration de leur bien-être suite aux différentes rencontres. Cependant, ils soulignent que des améliorations significatives pour toutes les mesures du bien-être ont été constatées chez les personnes ayant été en contact direct avec les chiens. Le Dr John-Tyler Binfet ajoute : « De plus, les interactions directes avec les chiens de thérapie par le toucher ont suscité de plus grands bénéfices en termes de bien-être que l’absence de toucher/interactions indirectes ou les interactions avec un maître-chien uniquement ».