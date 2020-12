Faites attention à votre prostate en soignant votre alimentation

Depuis de nombreuses années, le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme. Voici les aliments à consommer et à ne pas consommer pour éviter son apparition.

De plus en plus d’études prouvent que notre alimentation impacte grandement notre état de santé. Ainsi, certains aliments sont plus ou moins néfastes pour notre organisme. Ainsi, entre 10 et 20 % des cancers de la prostate pourraient être évités grâce à une alimentation équilibrée. Afin de vous protéger face au cancer le plus fréquent chez l’homme, voici les aliments à bannir de votre alimentation ainsi que ceux à privilégier.

Cancer de la prostate : aliment à bannir de son alimentation

Avant d’entrer dans le vif du sujet avec les aliments à consommer de préférence afin d’éviter au maximum l’apparition d’un cancer de la prostate, concentrons-nous sur les produits à bannir ou limiter. Tout d’abord, il faut éviter de consommer trop d’aliments contenant des matières grasses. De plus, les viandes rouges grillées ainsi que les viandes transformées (charcuterie, viandes froides, jambon…) peuvent favoriser l’apparition du cancer de la prostate. De plus, une consommation élevée de produit accentue aussi le développement de ce type de cancer.

Quelques aliments à privilégier

Afin de se protéger contre le cancer de la prostate, voici 10 types d’aliments à consommer de façon régulière. Ceux-ci sont généralement riches en nutriment et faibles en lipides.