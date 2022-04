Fracture de la jambe : définitions, évolution et complications éventuelles

Les traumatismes sont les causes les plus fréquentes et la fracture peut être simple ou complexe, fermée ou ouverte.

Entre le genou et la cheville, la jambe est constituée de deux os : le tibia et le péroné (ou fibula). De fait, une fracture de la jambe est la cassure de l’un ou l’autre de ces os, voire des deux. Et c’est souvent le cas, étant donné qu’ils sont reliés entre eux par une membrane et des insertions musculaires.

La fracture va survenir soit :

sur le corps de l’os (la diaphyse, qui est la partie fine et allongée) ;

sur la métaphyse, croisée entre le corps et la tête de l’os.

Les causes de la fracture de la jambe

Très logiquement, les traumatismes sont en tête des causes de ce type de fractures :

un traumatisme indirect : ici, c’est un mouvement anormal qui est en cause, quand le pied est bloqué. Certains sports comme le football ou le ski peuvent l’occasionner ;

un traumatisme direct, c’est-à-dire un choc.

Mais on oublie qu’un état de fatigue peut la favoriser même si beaucoup moins souvent. C’est principalement chez les sportifs, les danseurs et militaires multipliant les efforts intenses qu’elle se produit.

Plusieurs types de fractures

Fracture simple

Le trait de fracture est unique sur l’os et si les deux os sont alignés, la fracture n’est pas déplacée (dite déplacée dans le cas contraire).

Fracture complexe

Dans ces cas, il y a au moins deux traits de fracture. La fracture est dite comminutive quand existent plus de quatre fragments.

Fracture ouverte

Elle est dite ouverte quand une ouverture cutanée au niveau de la fracture existe et sa gravité est augmentée à cause du risque infectieux induit par l’introduction de bactéries présentes au niveau de la plaie.

Fracture fermée

La peau est intacte, le risque d’infection est écarté.

L’évolution de la fracture

Consolidation normale de la fracture

Après le traitement orthopédique ou chirurgical, aucune séquelle n’est généralement constatée, ou ressentie.

Complications précoces

Mais des complications restent donc possibles :

une infection cutanée et possiblement osseuse dans le cas d’une fracture ouverte ;

une paralysie partielle de la jambe ou des orteils quand le nerf sciatique est affecté ;

un syndrome de loge quelquefois: c’est une compression des vaisseaux sanguins par un hématome et un œdème du mollet.

Anomalies de la consolidation des os de la jambe

L’évolution peut mener à :