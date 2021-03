France : un habitant sur 1000 serait décédé à cause de la Covid-19 durant l’année 2020

Des statistiques viennent de révéler que le nombre de morts lié à la Covid-19 était supérieur à la surmortalité en 2020.

Après une année 2020 sous le signe de la pandémie de Covid-19, l’Institut national des études démographiques (Ined) vient de publier son bilan sur la démographie en 2020. En 2020, l’Ined souligne dans son rapport Populations et Sociétés que 654 000 personnes sont décédées contre 550 000 l’année précédente. On peut ainsi constater une hausse de 55 000 décès entre 2019 et 2020, soit une augmentation d’environ 9,2%. Dans ces statistiques ,les auteurs enlèvent 13 000 décès liés au vieillissement de la population observé chaque année. La surmortalité est donc évaluée réellement à 42 000 décès sur l’année 2020 par rapport à 2019.

Le nombre de morts de la Covid-19 est supérieur à la surmortalité

Les auteurs expliquent par la suite que le nombre de morts de la Covid-19 annoncé par Santé Publique France (68 000) est bien plus supérieur à la surmortalité constatée (42 000). Afin d’expliquer ce phénomène, l’Ined explique que « L’épidémie de grippe saisonnière de l’hiver 2019-2020 n’a pas occasionné de surmortalité notable au début de l’année 2020 ». Ainsi, 12 000 personnes sont mortes de la grippe en 2019 contre seulement 8 000 en 2020. De plus « en raison des restrictions de circulation », la mortalité routière est aussi en recul.

Des personnes qui seraient tout de même décédées en 2020

L’Ined déclare aussi dans son rapport qu’une possible baisse des décès chez certaines personnes atteintes de comorbidité serait notamment liée à l’enregistrement de morts dues à la Covid-19. Les auteurs expliquent notamment que les décès liés au SARS-CoV-2 « ont frappé en partie des personnes fragiles souffrant d’autres maladies » et « une fraction d’entre elles seraient de toute façon décédées en 2020, même en l’absence d’épidémie de Covid-19 ». En temps normal, les docteurs auraient ainsi « attribué leur décès à une autre cause (diabète, maladie cardiovasculaire, insuffisance respiratoire chronique, etc.) ».